OSC Lille OSC Lille LIL FK Crvena Zvezda Belgrade FK Crvena Zvezda Belgrade CZV
Endstand
0:1
0:1 , 0:0
NEWS

Arnautovic gewinnt mit Roter Stern EL-Hinspiel gegen Lille

Die Mannschaft des ÖFB-Spielers gewinnt dank eines Treffers vor der Pause. Der österreichische Routinier kommt in der zweiten Hälfte von der Bank.

Kommentare

Crvena Zvezda Belgrad setzt sich im Hinspiel der Europa-League-Play-offs knapp mit 1:0 bei OSC Lille durch.

Das entscheidende Tor fällt kurz vor der Pause, in der zweiten Hälfte darf auch der eingewechselte Österreicher Marko Arnautovic das Offensivspiel der Serben mitgestalten.

Belgrad trifft unmittelbar vor der Pause

Die Partie verläuft lange ausgeglichen, geprägt von vielen Zweikämpfen und Standardsituationen. Erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte fällt das Tor durch Franklin Tebo, der die Serben nach einer Ecke mit 1:0 in Front (45.+1) bringt.

Arnautović kommt und sorgt sofort für Gefahr

Belgrad-Coach Dejan Stankovic reagiert auf den steigenden Lille-Druck und bringt in Minute 64 den Österreicher Marko Arnautovic ins Spiel. Der Routinier bringt sofort Wucht und Präsenz in die Offensive.

Nur drei Minuten später hat Arnautović die erste gute Möglichkeit (67.) und zwingt Lilles Keeper zu einer Parade. Auch in der Schlussphase bleibt er gefährlich und prüft den Torhüter erneut in Minute 87.

Lille drängt, doch Belgrad verteidigt leidenschaftlich

OSC Lille wirft alles nach vorne, kommt zu mehreren Eckbällen, Freistößen und Abschlüssen, darunter eine starke Chance von Romain Perraud (80.).

Doch die serbische Defensive hält geschlossen dagegen, blockt, klärt und wirft sich in jeden Ball.

Weitere Ergebnisse der Play-offs

Panathinaikos Athen und Viktoria Pilsen trennen sich mit 2:2, wobei Tetteh auf griechischer Seite doppelt trifft und Visinsky sowie Ladra für Pilsen erfolgreich sind.

Ludogorets Razgrad setzt sich im Heimspiel gegen Ferencváros Budapest knapp mit 2:1 durch und dreht die Partie nach frühem Rückstand.

Einen eindrucksvollen Auswärtssieg feiert zudem der VfB Stuttgart, der bei Celtic Glasgow mit 4:1 triumphiert und dabei einen Doppelpack von El Khannouss sowie weitere Treffer von Tomas und Leweling bejubelt.

