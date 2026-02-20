NEWS

Olympia LIVE - Freitag 20.2.: Programm & Österreicher am Start

Am Freitag ruhen Österreichs größte Medaillen-Hoffnungen auf den Ski-Cross-Frauen.

Olympia LIVE - Freitag 20.2.: Programm & Österreicher am Start Foto: © GEPA
Am 14. Wettkampftag der Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo ist Österreich in vier Bewerben vertreten.

Den Anfang aus rot-weiß-roter Sicht macht die Ski-Cross-Qualifikation der Frauen um 10:00 Uhr, ab 12:00 Uhr finden die Final-Läufe statt.

Sam Baumgartner geht um 10:30 Uhr in die Halfpipe-Qualifikation der Ski-Freestyler. Gelingt ihm der Final-Einzug, nimmt er ab 19:30 Uhr an der Entscheidung um Gold, Silber und Bronze teil.

Ab 16:30 Uhr steht im Eisschnelllauf der Frauen-Bewerb über 1.500 Meter mit Jeannine Rosner an, ehe ab 18:00 Uhr für die ersten beiden Läufe im Zweier-Bob der Frauen in den Eiskanal von Cortina geblickt wird.

Die Einsätze der Österreicher am Freitag, 20. Februar 2026:

Ski Freestyle:

10:00/12:00 Uhr: Ski Cross Frauen, Qualifkation und Final-Läufe - Christina Födermayr, Sonja Gigler, Katrin Ofner

10:30/19:30 Uhr: Halfpipe Männer, Qualifikation und Finale - Sam Baumgartner

Eisschnelllauf:

16:30 Uhr: 1.500 Meter Frauen - Jeannine Rosner

Bob:

18:00/19:50 Uhr: Zweier Frauen, 1. und 2. Lauf - Katrin Beierl/Christania Williams

Das gesamte Programm am 20. Februar:

