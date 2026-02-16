Basketball-Nationalteamspieler Fynn Schott (19) wechselt nach drei Jahren in Spanien ans College in den USA.

Der 2,03 Meter große Power Forward und Center schließt sich im Sommer den Utah Utes an und wandelt somit auf den Spuren von Jakob Pöltl. Der heimische NBA-Pionier hatte von 2014 bis 2016 für das Universitätsteam aus Salt Lake City gespielt.

Schott, dessen Heimatverein die Fürstenfeld Panthers sind, gilt als eine der großen heimischen Basketball-Hoffnungen. Von 2023 bis 2025 war der Oststeirer für das zweite Team von CB Gran Canaria in der dritten Liga Spaniens tätig, im vergangenen Sommer wurde er an den Zweitligisten CB Menorca verliehen. Nun hat ihn der Ruf aus Salt Lake City ereilt.

Der Big Man ist der jüngste Spieler aller Zeiten, der im österreichischen Männer-Nationalteam zum Einsatz gekommen ist. Er hat am 3. Juli 2022 mit 16 Jahren, zwei Monaten und 20 Tagen gegen Zypern debütiert. Der Oststeirer hat bisher neun Länderspiele zu Buche stehen.