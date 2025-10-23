Pöltl und Toronto starten mit Sieg in die NBA-Saison

Die Toronto Raptors sind am Mittwoch (Ortszeit) mit einem Sieg in die Saison 2025/26 der National Basketball Association (NBA) gestartet.

Die Kanadier gewinnen zum Auftakt bei den Atlanta Hawks mit 138:118. Österreichs einziger NBA-Profi Jakob Pöltl steuert 14 Punkte, sechs Rebounds, zwei Assists und einen Block bei. Der 30-jährige Center aus Wien war 22:22 Minuten im Einsatz.

Die Raptors sorgen mit einem 45:28 im dritten Viertel samt einem 14:0-Run auf 108:85 gegen Ende des Abschnitts für die Vorentscheidung.

Atlanta kommt danach nicht mehr näher als auf 20 Punkte heran. Die Kanadier wurden von RJ Barrett mit 25 und Scottie Barnes mit 22 Zählern angeführt.

"Super Saisonstart"

"Super Saisonstart", kommentiert Pöltl, der weiterhin mit Gesichtsmaske spielte, das Ergebnis.

"Wir haben mit viel Intensität und Tempo gespielt und konnten vor allem im dritten Viertel effizient unter dem Korb und in der Transition punkten. In der Defense haben wir gut zusammengearbeitet und in der Offense eine gute Balance gefunden."

Wembanyama brilliert

Die Milwaukee Bucks, am Freitag bei Pöltl und Kollegen am Ontariosee zu Gast, gewinnen 133:120 gegen die Washington Wizards. Giannis Antetokounmpo führt die Sieger mit 37 Punkten und 14 Rebounds an.

In Dallas brilliert Victor Wembanyama beim 125:92 der San Antonio Spurs über die Mavericks. Der Jungstar verbuchte 40 Zähler und 15 Rebounds.

Die New York Knicks gewinnen das Duell zweier Anwärter auf Spitzenplätze in der Eastern Conference mit den Cleveland Cavaliers 119:111. NBA-Rekordmeister Boston Celtics verlor sein Auftaktspiel gegen die von Tyrese Maxey mit 40 Punkten angeführten Philadelphia 76ers 116:117.