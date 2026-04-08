Toronto Raptors Toronto Raptors TOR Miami Heat Miami Heat MIA
Endstand
121:95
32:27 , 32:24 , 30:25 , 27:19
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Pöltl mit den drittmeisten Punkten bei Raptors-Sieg

Im Kampf um die erste Playoff-Teilnahme seit 2022 gelingt den Raptors um den Wiener-Export ein wichtiger Erfolg.

Pöltl mit den drittmeisten Punkten bei Raptors-Sieg Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Die Toronto Raptors und Jakob Pöltl fahren im Kampf zur ersten NBA-Playoffs-Teilnahme seit 2022 einen wichtigen Sieg ein.

Die Kanadier bezwingen Miami Heat 121:95 und schicken Miami damit fix in das Play-in-Turnier. Der Wiener erzielt dabei 17 Punkte, sechs Assists und drei Rebounds.

Scottie Barnes scort mit 25 die meisten Punkte für Toronto. Damit liegen die Raptors damit auf dem sechsten und letzten fixen Platz für die Playoffs.

Am Donnerstag treffen die beiden Teams erneut aufeinander, gewinnen die Raptors erneut, würden sie die Heat erst zum dritten Mal nach 2007/08 und 2018/19 in allen vier Saisonduellen besiegen.

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