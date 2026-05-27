Oklahoma City Thunder vor Einzug in die NBA-Finals

Die Oklahoma City Thunder gewinnen Spiel fünf der Serie gegen die San Antonio Spurs mit 127:114, damit ist der NBA-Champion von 2025 nur noch einen Sieg von dem erneuten Einzug in die Finals entfernt.

Für die San Antonio Spurs gibt es in den Western Conference Finals eine einfache Formel: Wenn Victor Wembanyama der beste Spieler auf dem Feld war, gewannen sie. Wenn nicht, verloren sie. Am Dienstagabend (Ortszeit) ist er nicht der beste Spieler auf dem Feld.

Das ist nicht der einzige Grund für die Niederlage der Spurs gegen die Oklahoma City Thunder in Spiel fünf der West-Finals – es gibt viele –, aber es ist sicherlich einer davon. Wembanyama, der in den Spielen mit gewonnenen Serien 41 und 33 Punkte erzielt hatte, scheint nie richtig ins Rollen zu kommen, und die Spurs verlieren mit 114:127.

Mit einem 2:3-Rückstand in der Serie versuchen sie nun am Donnerstagabend in San Antonio in Spiel sechs, die Serie zu verlängern – und ihre Saison zu retten.

Wembanyama erzielt Serien-Tiefstwert

Wembanyama erzielt gegen die Oklahoma City Thunder 20 Punkte, seinen persönlichen Tiefstwert in dieser Serie.

Nur eine makellose Leistung von der Freiwurflinie, wo er alle 12 Versuche verwandelt, hilft ihm dabei, diese Punktzahl in Spiel fünf zu erreichen. Von seinen Feldwurf-Versuchen trifft er nur vier von 15 und scheint nie seinen Rhythmus zu finden.

Er hält eine leidenschaftliche Rede an seine Teamkollegen während einer Auszeit, kaum zwei Minuten nach Beginn des dritten Viertels, nachdem die Thunder eine 18-Punkte-Führung aufgebaut hatten. Und es hilft – bis zu einem gewissen Punkt.

Oklahoma City punktet erneut und erhöht die Führung auf 20 Punkte, aber die Spurs kommen im weiteren Verlauf des dritten Viertels bis auf acht Punkte heran.

Hoffnung schwindet im Schlussviertel

Es scheint, als gäbe es Hoffnung. Aber die Spurs kommen nicht näher heran.

Der Rückstand beträgt vor dem vierten Viertel nur zehn Punkte. Die Spurs erzielen in den ersten 4:02 Minuten des Schlussviertels allerdings nur zwei Punkte, und jeder Schwung, der nach Wembanyamas Auszeit-Rede aufgebaut schien, ist verschwunden.