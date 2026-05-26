Sweep! New York Knicks stehen erstmals seit 1999 im NBA-Finale

Nach einer langen Wartezeit stehen die New York Knicks wieder im Finale der NBA.

Mit einem 130:93-Sieg in Game 4 der Playoffs gelingt den New Yorkern ein Sweep gegen die Cleveland Cavaliers (4:0). Donovan Mitchell und die Cavaliers haben es endlich über die zweite Runde geschafft – und sind dann in den Eastern Conference Finals gescheitert.

Lange Siegesserie

Die Knicks sind auf dem Weg in die NBA Finals und das auf eine Art und Weise, die in der Ligageschichte ihresgleichen sucht. Mit dem 130:93-Sieg verlängerte New York seine Siegesserie auf elf Spiele.

Knicks-Trainer Mike Brown schob allen Erfolg auf die Spieler. "Sie sind einfach großartige, großartige Menschen und offensichtlich fantastische Basketballer", sagte Brown. Die Knicks besiegten die Hawks in sechs Spielen in Runde 1, fegten dann Philly in Runde 2 vom Platz und holten sich gegen Cleveland den Titel in der Eastern Conference.

Finalgegner noch offen

Nun warten die Knicks entweder auf Oklahoma City oder San Antonio. Der Champion der Western Conference wird frühestens am Donnerstag gekrönt, und der Gewinner dieser Serie zwischen den Thunder und den Spurs wird nächste Woche Spiel 1 der NBA Finals gegen die Knicks in heimischer Halle austragen.

Die Knicks, die seit dem 23. April nicht mehr verloren haben (sie lagen in der Erstrunden-Serie gegen die Hawks nach zwei knappen Niederlagen mit einem Punkt Unterschied sogar mit 1:2 im Rückstand), gehören nun zu einem sehr kleinen Kreis von Teams, die mit einer solchen Siegesserie in die Titelrunde einziehen.

Ein kleiner Kreis

Nur drei andere Teams – die Los Angeles Lakers 1989, die Lakers erneut 2001 und Golden State 2017 – gingen mit einer Playoff-Siegesserie von mindestens elf Spielen in die NBA Finals.

Die Lakers hatten 1989 die ersten drei Runden der Playoffs (die erste Runde ging damals über maximal fünf Spiele) mit 11:0 gewonnen, bevor sie in den Finals von Detroit gesweept wurden.

Die Lakers von 2001 waren in den ersten drei Runden ebenfalls 11:0, verloren dann Spiel 1 der Finals gegen Philadelphia und gewannen danach die restlichen Spiele der Serie auf dem Weg zum Titel. Golden State war 2017 in den Runden 1 bis 3 mit 12:0 durchmarschiert, gewann dann die ersten drei Spiele der Finals gegen Cleveland – und stand damit bei 15:0 in den Playoffs –, bevor man in Spiel 4 der Finals verlor und die Serie in Spiel 5 beendete.

Historische Punktedifferenz

Die Knicks gewinnen nicht nur, sie gewinnen haushoch.

New York hat seine Gegner in dieser elf Spiele andauernden Siegesserie um 262 Punkte übertroffen. Es ist die höchste Punktedifferenz in einer Serie von elf Spielen in der NBA-Geschichte – egal ob reguläre Saison oder Playoffs.

Boston übertraf seine Gegner in einer Serie von elf Spielen im Jahr 2024 um 243 Punkte. Milwaukee hatte in der Saison 1970-71 elf Spiele lange Phasen, in denen sie Teams um 230, 231 und 236 Punkte übertrafen (mit teilweisen Überschneidungen während zweier dieser Serien). Beide Teams holten sich in den jeweiligen Saisonen den Titel.

Die durchschnittliche Punktedifferenz der Knicks in den Playoff-Runden vor den Finals in dieser Saison betrug 19,4 Punkte pro Spiel. Die bisher beste Wertung in allen Runden kombiniert vor der Titelrunde war eine Punktedifferenz von 16,3 Punkten pro Spiel von Golden State im Jahr 2017.

Die dominanteste Auswärts-Playoff-Serie ... überhaupt?

Die Knicks haben sechs aufeinanderfolgende Auswärtsspiele in den Playoffs mit zweistelliger Punktedifferenz gewonnen. Kein Team in der NBA-Geschichte hat eine solche Serie in der Postseason hingelegt.

Sie haben diese Spiele mit insgesamt beeindruckenden 161 Punkten Vorsprung gewonnen.

Die bisherige Bestmarke für aufeinanderfolgende Auswärtssiege in den Playoffs mit zweistelliger Punktedifferenz lag bei fünf Spielen, erzielt von Miami im Jahr 2013 (mit einem kombinierten Vorsprung von 75 Punkten) und Golden State im Jahr 2017 (mit einem kombinierten Vorsprung von 88 Punkten). Beide Teams gewannen in diesen Saisons NBA-Titel.