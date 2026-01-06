Toronto Raptors Toronto Raptors TOR Atlanta Hawks Atlanta Hawks ATL
Endstand
118:100
31:26 , 30:23 , 25:24 , 32:27
NEWS

Ohne Pöltl: Start-Ziel-Sieg für Toronto

Der Österreicher muss beim Sieg gegen die Atlanta Hawks zuschauen, könnte jedoch bald wieder eingreifen.

Ohne Pöltl: Start-Ziel-Sieg für Toronto
Textquelle: © APA
Die Toronto Raptors haben am Montag (Ortszeit) auch das zweite Duell mit den Atlanta Hawks binnen 48 Stunden und damit alle vier Aufeinandertreffen in dieser Saison gewonnen.

Das 118:100 ist ein Start-Ziel-Sieg, liegen die Kanadier doch nie in Rückstand. Brandon Ingram mit 19 und Scottie Barnes mit 18 Punkten sind die erfolgreichsten Scorer.

Jakob Pöltl muss beim Vierten der Eastern Conference nach wie vor verletzt passen.

Pöltl bereitet sich auf Comeback vor

Das Comeback des 30-jährigen Wieners scheint jedoch bevorzustehen. Der Center habe die Freigabe fürs Training erhalten und bereite sich auf seine Rückkehr auf das Spielfeld vor, sagt Cheftrainer Darko Rajakovic laut Medienberichten.

Am Mittwoch gastieren die Kanadier bei den Charlotte Hornets. Das Team aus North Carolina wird nach einem 124:97 bei Titelverteidiger Oklahoma City Thunder wohl mit breiter Brust antreten. Die Hornets fügen dem amtierenden NBA-Champion die erst zweite Heimniederlage der Saison zu. Brandon Miller verbucht 28 Zähler.

Detroit lässt New York keine Chance

Im Spitzenspiel der Eastern Conference lassen die Detroit Pistons den New York Knicks keine Chance und gewinnen 121:90. Cade Cunningham führt den Leader der Eastern Conference mit 29 Punkten und 13 Assists an.

Die Boston Celtics besieten die Chicago Bulls 115:101 und übernehmen Platz zwei im NBA-Osten von den Knicks, die bei mittlerweile vier Niederlagen in Serie halten.

Kevin Durant sorge beim 100:97 der Houston Rockets gegen sein ehemaliges Team Phoenix Suns mit einem Dreipunkter bei noch einer Sekunde auf der Uhr für den spielentscheidenden Treffer. Er ist mit 26 Zählern auch der erfolgreichste Werfer der Texaner.

