"Skinny Luka": Die Doncic-Transformation

Die Worte Nico Harrisons dürfte Luka Doncic ganz im Sinne von Michael Jordan "persönlich genommen haben" - sehr persönlich.

Der General Manager der Dallas Mavericks hat den Slowenen im Februar zu den LA Lakers getradet. Unter anderem sollen den Mavs dessen Lifestyle sowie körperlicher Zustand Kopfzerbrechen bereitet haben. So sehr, dass man den "Wonder Boy" nach Kalifornien geschickt hat und das, obwohl er die Mavs ein halbes Jahr zuvor in die NBA-Finals geführt hat.

Die Worte des ehemaligen Nike-Managers scheinen sich ins Gedächtnis des 26-Jährigen eingebrannt zu haben – denn Doncic ist kaum wiederzuerkennen. Bilder von "Skinny Luka" machen schon seit Wochen die Runde, nun ist er sogar am Cover von "Men's Health".

Ernährungsumstellung und exzessives Training

Ganz unrecht hat Harrison nicht: Die Kritik an seiner körperlichen Verfassung ist nicht unangebracht gewesen - auch wenn der Trade sportlich weiterhin mehr als diskutabel bleibt.

Dem Magazin erklärt der Point Guard, wie er diese Transformation geschafft hat. Seine Ernährung ist nun glutenfrei, extrem zuckerarm und reich an Proteinen. Zudem arbeitet der Superstar nicht nur mit dem Ball, sondern exzessiv an seinem Körper - mit einem Mix aus gezieltem Krafttraining, Mobilitätsübungen und Athletik-Drills.

World Class Athletes Train Hard to Slow Down—and Stop. Here's How Luka Doncic Hones Deceleration. https://t.co/sbolxNSoss — Men's Health Mag (@MensHealthMag) July 29, 2025

So sollen speziell Kontrolle, Stabilität und Explosivität verbessert werden. Auch wenn der Slowene wohl keine Sprintrakete mehr werden wird, ist das ohnehin keine wirkliche Stärke gewesen. Eher Geschwindigkeitswechsel im Dribbling, ein unfassbares Spiel-Verständnis und die Prise Zauber, die er in sein Spiel integriert hat - daher auch der Spitzname "Luka Magic".

Schon die Karriere-Zahlen des 'unfitten' Doncic sind beeindruckend: 28,6 Punkte, 8,2 Assists, 8,6 Rebounds und 1,2 Steals. In den Playoffs legt der Lakers-Superstar 30,86 Punkte im Schnitt pro Spiel auf - einzig Michael Jordan (33,45) liegt in dieser Wertung vor dem Slowenen.

Lakers gut verstärkt

Mit dem ehemaligen "Defensive Player of the Year", Marcus Smart, Jake LaRavia und allen voran Center Deandre Ayton, der zwei Positionen vor dem ehemaligen Real-Madrid-Spieler an der Eins im NBA-Draft 2018 gezogen worden ist, haben sich die Lakers in der Off-Season gut verstärkt. "Purple and Gold" wird im Titelrennen in der kommenden Saison ein gewichtiges Wörtchen mitreden.

Die ersten Pflichtspielauftritte hat der Point Guard bereits Ende August mit dem slowenischen Nationalteam bei der EuroBasket in Lettland, Finnland, Zypern und Polen. Ehe es danach zurück in die USA zur Saisonvorbereitung geht, am 21. Oktober startet dann die neue NBA-Saison.

Und wenn Doncic bisher schon zur absoluten NBA-Elite gehört hat - was wird "Luka Magic" in der kommenden Saison erst zeigen, sobald der Körper mit dem unfassbaren Talent gleichzieht?

El cambio físico de Luka Doncic en menos de 6 meses es brutal pic.twitter.com/aN37DlDKeZ — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) July 28, 2025