Die NBA hat einen neuen Bestverdiener.

Der US-Amerikaner Devin Booker unterzeichnet vorzeitig eine Vertragsverlängerung bei den Phoenix Suns, die ihn bis 2030 an das Team aus Arizona bindet. Bis zum Ende seines Vertrags kassiert der Shooting Guard 72,5 Millionen Dollar jährlich, insgesamt 316 Millionen Dollar.

Mit diesem Deal verdrängt er den diesjährigen MVP Shai Gilgeous-Alexander, der mit seinem 71,25 Millionen Dollar dotierten Vertrag der bisherige Spitzenverdiener war. Booker, unter anderem viermaliger NBA All-Star und zweifacher olympischer Goldmedaillengewinner mit Team USA, wurde in der vergangenen Saison zum führenden Punktesammler der Suns-Franchise-Geschichte.

Mit diesem Vertrag sind die Suns in dieser Woche zum wiederholten Male in die Schlagzeilen geraten. Vor wenigen Tagen waren sie bereits entscheidend am ersten Sieben-Team-Trade der NBA-Geschichte beteiligt, bei dem sie Superstar Kevin Durant zu den Houston Rockets abgaben (Alle Infos >>>).

Die 30 bestbezahlten Spieler der NBA