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Auf diesem TV-Sender siehst du Katar vs. Schweiz

In Österreich sind alle Spiele der FIFA WM 2026 im Free-TV zu sehen. Der ORF und ServusTV teilen sich die Partien auf. Ein Überblick:

Auf diesem TV-Sender siehst du Katar vs. Schweiz Foto: © IMAGO / Bihlmayerfotografie
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Samstag mit dem Spiel Katar gegen Schweiz (Samstag, ab 21.00 Uhr im LIVE-Ticker) weiter.

In Österreich sind alle Spiele der WM im Free-TV zu sehen. Der ORF und ServusTV übertragen jeweils 52 Partien. Die Spiele sind auch im Stream auf ORF ON sowie ServusTV On zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Samstag, 13.06., 21:00 Uhr: Katar vs. Schweiz – live auf ServusTV

Sonntag, 14.06., 00:00 Uhr: Brasilien vs. Marokko – live auf ServusTV

Sonntag, 14.06., 03:00 Uhr: Haiti vs. Schottland – live auf ServusTV

Sonntag, 14.06., 06:00 Uhr: Australien vs. Türkei – live auf ServusTV

Sonntag, 14.06., 19:00 Uhr: Deutschland vs. Curacao – live im ORF1

Sonntag, 14.06., 22:00 Uhr: Niederlande vs. Japan – live im ORF1

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