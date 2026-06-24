NBA Draft: Dybantsa als First-Overall-Pick zu den Wizards

AJ Dybantsa ist der First-Overall-Pick im diesjährigen NBA-Draft.

Die Washington Wizards wählen den Small Forward von BYU (Bringham Young University) an der Eins. Der 19-jährige Wing-Spieler hat in 35 Spielen am College 25,5 Punkte aufgelegt und den Julius Erving Award für den besten Small Forward erhalten.

Nach Jahren des Re-Builds will die Franchise aus der US-Hauptstadt in der kommenden Saison im Osten angreifen. Bereits während der letzten Spielzeit haben die Wizards für Anthony Davis und Trae Young getradet. Der Point Guard hat erst vor wenigen Tagen einen Vier-Jahres-Vertrag über 212 Millionen US-Dollar unterschrieben.

Neben dem verletzungsanfälligen Superstar Davis spielt der Franzose Alexandre Sarr im Frontcourt Washingtons. Sarr wurde vor zwei Jahren an der zweiten Stelle gedraftet.

Peterson hat nur bei den Wizards vorgespielt

Der zweite Pick sorgt 2026 für Gesprächsstoff: Die Utah Jazz holen an Stelle zwei Darryn Peterson. Der Combo-Guard von den Kansas Jayhawks hat vor dem Draft nur bei den Wizards vorgespielt und dürfte eigentlich nicht bei Utah spielen wollen.

Bereits im Vorjahr hat Danny Ainge mit Ace Bailey einen Spieler gepickt, der nicht unbedingt für Utah spielen wollte.

In seinem Freshman-Jahr hat Peterson mit Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt. Für die Jayhawks hat der 19-Jährige in 24 Spielen 20,2 Punkte aufgelegt.

An Stelle drei geht Cameron Boozer (Duke) zu den Memphis Grizzlies. Der Sohn des zweimaligen All-Stars Carlos Boozer soll Jaren Jackson Jr. ersetzen, der im Februar zu den Jazz getradet worden ist. Wie die beiden Talente vor ihm ist auch der Power Forward ein Anwärter auf den First-Overall-Pick gewesen.

An der Vier wird schlussendlich Caleb Wilson von den Chicago Bulls gedraftet.