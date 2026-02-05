Toronto Raptors Toronto Raptors TOR Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves MIN
Endstand
126:128
35:32 , 37:27 , 32:35 , 22:34
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

NBA: Pöltls Raptors vergeben 18-Punkte-Vorsprung

Das Team des verletzten Wieners konnte nur eines der letzten vier Spiele für sich entscheiden.

NBA: Pöltls Raptors vergeben 18-Punkte-Vorsprung Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Toronto Raptors muss am Mittwoch (Ortszeit) eine bittere Niederlage in der National Basketball Association (NBA)einstecken.

Beim 126:128 gegen die Minnesota Timberwolves gibt das Team des verletzten Wieners Jakob Pöltl 18 Punkte Vorsprung aus der Hand. Anfang des dritten Viertels führen die Kanadier 77:59, zu Beginn des Schlussabschnitts noch immer 104:94.

Für die Wende sorgte Wolves-Star Anthony Edwards, der 13 seiner 30 Punkte in den letzten zwölf Minuten erzielt. Bei Toronto ist Brandon Ingram mit 25 Zählern der erfolgreichste Scorer. Die Raptors sind bereits am Donnerstag wieder im Einsatz. Sie empfangen die Chicago Bulls.

San Antonio bezwingt Oklahoma City

Im Spitzenspiel des Tages setzen sich die San Antonio Spurs gegen den ersatzgeschwächten Titelverteidiger Oklahoma City Thunder mit 116:106 durch. Keldon Johnson verzeichnet 25 Punkte, Victor Wembanyama steuert 22 Zähler und 14 Rebounds bei. Beim NBA-Leader fehlt u.a. Topstar Shai Gilgeous-Alexander wegen einer Bauchmuskelzerrung.

Nicht zu stoppen sind aktuell die New York Knicks. Das 134:127 n. 2V. gegen die Denver Nuggets ist der bereits achte Sieg in Folge. Jalen Brunson war mit 42 Punkten der Topscorer der Partie. Den Gästen aus Colorado reicht auch ein Triple-Double von Nikola Jokic mit 30 Zählern, 14 Rebounds und zehn Assists nicht. Jamal Murray kommt auf 39 Punkte.

Für die LA Clippers setzt es eine 89:121-Schlappe gegen die Cleveland Cavaliers. Weder James Harden, der von den Kaliforniern nach Ohio wechselt, noch Darius Garland, der den umgekehrten Weg geht, kommen zum Einsatz. Der Deal wurde Mittwoch bekanntgegeben.

Wer holt den Titel? Das Power Ranking zu den NBA-Playoffs

#16 Orlando Magic
#15 Detroit Pistons

Slideshow starten

17 Bilder

Mehr zum Thema

NBA-Star Harden vor Mega-Trade

NBA-Star Harden vor Mega-Trade

Basketball
2
Wie sieht die Zukunft der Winterspiele aus?

Wie sieht die Zukunft der Winterspiele aus?

LAOLA1
1
Leihe! Sturm Graz gibt Sommer-Neuzugang ab

Leihe! Sturm Graz gibt Sommer-Neuzugang ab

Bundesliga
7
ÖOC-Medaillenbilanz in Peking: Snowboard knapp an Ski Alpin dran

ÖOC-Medaillenbilanz in Peking: Snowboard knapp an Ski Alpin dran

Olympia
Super-Bowl LX: Bernhard Raimann verrät seinen Favoriten

Super-Bowl LX: Bernhard Raimann verrät seinen Favoriten

Football
1
Ex-Italien-Legionär! Kapfenberger SV holt Abwehrspieler

Ex-Italien-Legionär! Kapfenberger SV holt Abwehrspieler

2. Liga
Olympia: So viele Medaillen erhofft sich Pfeifer vom Ski-Team

Olympia: So viele Medaillen erhofft sich Pfeifer vom Ski-Team

Olympia

Kommentare

NBA Toronto Raptors Minnesota Timberwolves Jakob Pöltl Denver Nuggets New York Knicks Los Angeles Clippers Cleveland Cavaliers Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs James Harden Basketball