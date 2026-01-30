NBA: Leader mit Pleiten, Flagg wird zum Rekord-Teenager

In der NBA gibt es für die Leader der beiden Divisions in der Nacht auf Freitag jeweils Niederlagen.

Die Detroit Pistons - Tabellenführer der Eastern Conference - müssen sich mit 96:114 den Phoenix Suns geschlagen geben. Bester Mann am Platz ist Dillon Brooks mit 40 Punkten (acht Rebounds, vier Assists).

Für die Oklahoma City Thunder, in der Western Conference obenauf, setzt es ein 111:123 bei den Minnesota Timberwolves. Hier ist Shai Gilgeous-Alexander mit 30 Punkten (sechs Rebounds, acht Assists) bei den Punkten führend.

Beste Teenager-Leistung der NBA

Einen Rekord-Leistung zeigt indes Cooper Flagg bei den Dallas Mavericks im Spiel gegen die Charlotte Hornets.

Der 19-Jährige erzielt 49 Punkte - und übertrifft damit eine Bestmarke von Cliff Robinson, der mit 45 Punkten 1980 als damals 19-Jähriger den Punkte-Rekord für Teenager in der NBA aufgestellt hat.

Zum Sieg für die "Mavs" reicht es dennoch nicht, die Hornets gewinnen 123:121.