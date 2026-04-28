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LeBron James übertrifft 36 Jahre alten Rekord

Der 41-Jährige übertrifft eine weitere Bestmarke von Kareem Abdul-Jabbar.

LeBron James übertrifft 36 Jahre alten Rekord Foto: © getty
Textquelle: © Associated Press
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LeBron James hat einen weiteren Meilenstein in seiner beeindruckenden Karriere erreicht.

Mit seinen jüngsten Erfolgen hat er Kareem Abdul-Jabbar in der ewigen Bestenliste überholt und ist nun der Spieler mit den meisten Siegen in der NBA-Geschichte, sowohl in der regulären Saison als auch in den Playoffs.

Die aktuelle Rangliste der Spieler mit den meisten Siegen:

Rang

Name

Siege

1.

LeBron James

1235 Siege in 1915 Spielen

2.

Kareem Abdul-Jabbar

1228 Siege in 1797 Spielen

3.

Tim Duncan

1158 Siege in 1643 Spielen

4.

Robert Parish

1121 Siege in 1795 Spielen

5.

Karl Malone

1050 Siege in 1669 Spielen

6.

John Stockton

1042 Siege in 1686 Spielen

7.

Tony Parker

1029 Siege in 1480 Spielen

8.

Derek Fisher

1014 Siege in 1546 Spielen

9.

Dirk Nowitzki

985 Siege in 1667 Spielen

10.

Kobe Bryant

971 Siege in 1566 Spielen

Sportler, die am Höhepunkt abtraten

Lou Gehrig (Baseball)
Rocky Marciano (Boxen)

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