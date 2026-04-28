Rang
Name
Siege
1.
LeBron James
1235 Siege in 1915 Spielen
2.
Kareem Abdul-Jabbar
1228 Siege in 1797 Spielen
3.
Tim Duncan
1158 Siege in 1643 Spielen
4.
Robert Parish
1121 Siege in 1795 Spielen
5.
Karl Malone
1050 Siege in 1669 Spielen
6.
John Stockton
1042 Siege in 1686 Spielen
7.
Tony Parker
1029 Siege in 1480 Spielen
8.
Derek Fisher
1014 Siege in 1546 Spielen
9.
Dirk Nowitzki
985 Siege in 1667 Spielen
10.
Kobe Bryant
971 Siege in 1566 Spielen
NEWS
LeBron James übertrifft 36 Jahre alten Rekord
Der 41-Jährige übertrifft eine weitere Bestmarke von Kareem Abdul-Jabbar.
LeBron James hat einen weiteren Meilenstein in seiner beeindruckenden Karriere erreicht.
Mit seinen jüngsten Erfolgen hat er Kareem Abdul-Jabbar in der ewigen Bestenliste überholt und ist nun der Spieler mit den meisten Siegen in der NBA-Geschichte, sowohl in der regulären Saison als auch in den Playoffs.