LeBron James übertrifft 36 Jahre alten Rekord

LeBron James hat einen weiteren Meilenstein in seiner beeindruckenden Karriere erreicht.

Mit seinen jüngsten Erfolgen hat er Kareem Abdul-Jabbar in der ewigen Bestenliste überholt und ist nun der Spieler mit den meisten Siegen in der NBA-Geschichte, sowohl in der regulären Saison als auch in den Playoffs.

Die aktuelle Rangliste der Spieler mit den meisten Siegen: