Kerrs 600. Sieg! Warriors fügen Wizards 12. Niederlage zu

Kristaps Porzingis erzielte 30 Punkte, De’Anthony Melton kam auf 27 Zähler, und die Golden State Warriors beendeten ihre fünf Spiele dauernde Niederlagenserie mit einem 125:117-Sieg gegen die Washington Wizards am Montagabend. Für Trainer Steve Kerr war es der 600. Sieg seiner Karriere.

Golden State musste ohne Stephen Curry (Knieverletzung) und Jimmy Butler (Riss des rechten Kreuzbandes) antreten. Auch Seth Curry (Leistenprobleme) und Al Horford (Wadenverletzung) fehlten am Montag. Die Warriors stehen so gut wie sicher in der Play-in-Runde der Western Conference, aber die Platzierung darin ist entscheidend. Gegen die schwachen Wizards konnten sie nun ihre Talfahrt stoppen.

Washington kassierte die zwölfte Niederlage in Serie, ist aber noch nicht Letzter in der Eastern Conference, da Indiana gar 13 Spiele in Folge verloren hat.

Rückkehrer sichern den Sieg

Die Warriors hatten Draymond Green, Porzingis und Melton am Sonntag bei der Niederlage in New York geschont. Das Trio war nun in der zweiten Partie des Back-to-Back-Spiels zur Stelle. Golden State führte im zweiten Viertel mit 17 Punkten, bevor die Wizards auf zwei Punkte verkürzten. Zur Halbzeit stand es 64:57.

Zu Beginn des vierten Viertels führten die Warriors wieder mit 15 Punkten, doch die Wizards starteten eine letzte Aufholjagd. Sie kamen aber nicht näher als fünf Punkte heran.

Trae Young erzielte 21 Punkte in 21 Minuten für Washington.

Hawks setzen Siegesserie fort

Nickeil Alexander-Walker erzielte mit 41 Punkten eine Karrierebestleistung, Jalen Johnson verzeichnete sein 13. Triple-Double der Saison und Atlanta deklassierte die Magic. Damit bauten die Hawks ihre Siegesserie auf zehn Spiele aus und beendeten die Serie von Orlando nach sieben Erfolgen.

Die Hawks verbesserten sich auf 38:31 Siege und übernahmen wieder den achten Platz in der Eastern Conference, womit Philadelphia auf den neunten Platz zurückfiel.

Johnson brachte es auf 24 Punkte, 15 Rebounds und 13 Assists in seinem zweiten direkten Triple-Double. Dyson Daniels steuerte 15 Punkte und 12 Rebounds bei.

Alexander-Walker erzielte allein in der ersten Halbzeit 24 Punkte und führte Atlanta zur 67:50-Halbzeitführung. Seine bisherige Karrierebestmarke lag bei 38 Punkten gegen die Spurs zu Beginn dieser Saison. Die Hawks ließen sich auch nach der Pause nicht beirren und erzielten in den ersten 5:12 Minuten des dritten Viertels 23 Punkte, um die Führung auf 29 auszubauen. Im gesamten Viertel erzielten sie 37 Punkte und gingen mit 104:83 in den Schlussabschnitt. Orlando verkürzte den Rückstand mit noch 3 1/2 Minuten auf der Uhr auf zwölf Punkte, bevor Atlanta den Sieg endgültig sicherstellte.

Paolo Banchero erzielte 18 Punkte und 10 Rebounds für die Magic. Desmond Bane kam ebenfalls auf 18 Zähler.

Trail Blazers überrollen Nets

Deni Avdija und Toumani Camara erzielten jeweils 18 Punkte, und Portland fuhr einen deutlichen Sieg gegen Brooklyn ein.

Donovan Clingan beendete das Spiel mit 14 Punkten und 11 Rebounds, während der eingewechselte Scoot Henderson 16 Punkte für die Blazers erzielte, die nie zurücklagen und zwischenzeitlich mit 31 Punkten führten.

Nic Claxton erzielte 12 Punkte und 10 Rebounds für die dezimierten Nets, die vier Spiele in Folge und 14 der letzten 16 verloren haben. Topscorer Michael Porter Jr. (Knöchel) verpasste sein drittes Spiel in Folge, und Noah Clowney wurde (zur Schonung) nicht eingesetzt.

Celtics bezwingen Suns

Jaylen Brown erzielte 18 seiner 41 Punkte im vierten Viertel, und Jayson Tatum kam nach seiner Achillessehnenverletzung in seinem fünften Spiel auf 21 Zähler, um Boston zum Sieg gegen Phoenix zu verhelfen.

Devin Booker erzielte 40 Punkte für die Suns, die nach einer Vier-Siege-Serie wieder zwei Spiele in Folge verloren haben. Jalen Green steuerte 21 Punkte für Phoenix bei.

Derrick White, der vor dem Spiel mit der Auszeichnung zum Defensivspieler des Monats der Eastern Conference für Februar geehrt wurde, erzielte 21 Punkte für Boston, und Payton Pritchard kam auf 19 Zähler.

Pelicans besiegen Mavericks

Zion Williamson erzielte 27 Punkte und New Orleans besiegte die von Verletzungen geplagten Mavericks.

Saddiq Bey steuerte 23 Punkte bei, während Jeremiah Fears und Trey Murphy III jeweils 17 Zähler zum achten Sieg der Pelicans in den letzten zwölf Spielen beisteuerten.

Naji Marshall erzielte 32 Punkte für die Mavs gegen sein Ex-Team. Dallas' Rookie Cooper Flagg, der Top-Pick im Draft 2025, kam auf 21 Punkte, acht Assists und sieben Rebounds.