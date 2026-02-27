NEWS

Höchstweite! Lamparter führt nach dem Skifliegen am Kulm

Johannes Lamparter fliegt den Konkurrenten bei der Skiflug-Premiere der Kombinierer davon. Trotz einer nicht idealen Landung führt er zur Pause.

Höchstweite! Lamparter führt nach dem Skifliegen am Kulm Foto: © GEPA
Johannes Lamparter gewinnt das erste Skifliegen in der Nordischen Kombination.

Auf der Schanze am Kulm landet der ÖSV-Kombinierer bei der Höchstweite von 236,5 Metern. Bei der Landung drückt es den dreifachen Olympia-Medaillengewinner hinten rein.

Trotz der Abzüge für den Griff in den Schnee reicht es aber zur Führung vor dem Franzosen Marco Heinis (+0:06), der überraschend Zweiter wird.

Lamparter ist damit nicht nur auf Kurs Tagessieg, sondern könnte sich auch die kleine Kompakt-Weltcupkugel sichern. Zudem könnte der dreifache Olympia-Medaillengewinner auch im Gesamtweltcup einen weiteren Schritt in Richtung großer Kristallkugel machen.

Oftebro hinter ÖSV-Doppelpack

Der Finne Ilkka Herola (+0:12) landet auf Rang drei. Lamparters Konkurrent um den Gesamtweltcup, Jens Luraas Oftebro, geht mit 42 Sekunden Rückstand in den Langlauf über 7,5 Kilometer.

Damit startet der Norweger gleich hinter zwei Österreichern. Thomas Rettenegger (+0:36) ist nach einem Flug auf 208,5 m Neunter. Bei seinem letzten Weltcup-Start ist Lukas Greiderer zur Halbzeit Elfter (+0:40).

Franz-Josef Rehrl (+0:48) landet auf Rang 15, Paul Walcher (+0:52) ist 16. Als 21. hat Stefan Rettenegger schon eine Minute Rückstand. Florian Kolb (23.) und Martin Fritz (29.) werden wohl am Ende des Feldes laufen.

