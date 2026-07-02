Jaylen Browns Zeit in Boston ist unerwartet zu Ende gegangen. Die Celtics haben beschlossen, ihn zu einem ihrer traditionsreichsten NBA-Rivalen zu tauschen.

Brown – der MVP der NBA Finals 2024, ein fünfmaliger All-Star und der viertbeste Scorer der Liga in der abgelaufenen Saison – wird von den Celtics zu den Philadelphia 76ers getauscht. Dies teilte eine Person mit Kenntnis der Vertragsbedingungen am Mittwoch mit.

Boston erhält im Gegenzug Paul George sowie eine Reihe von Draft-Picks, die sich zu zwei Erstrunden- und zwei Zweitrunden-Picks entwickeln könnten.

ESPN berichtete zuerst über die Trade-Vereinbarung, die Bedingungen wurden später vom Boston Globe bestätigt.

Blockbuster-Tausch in einer ereignisreichen Offseason

Diese Verpflichtung reiht sich ein in die Liste der spektakulären Trades, die die NBA in dieser Offseason bisher gesehen hat.

LeBron James verlässt die Los Angeles Lakers als Free Agent, und nun gesellt sich dieser Trade zu einer langen Reihe von Deals, an denen All-Star-Spieler beteiligt sind – wie Giannis Antetokounmpo, der von Milwaukee nach Miami wechselte, Kawhi Leonard und Brandon Ingram, die im Mittelpunkt eines Austauschs zwischen den Toronto Raptors und den Los Angeles Clippers standen, und Ja Morant, der von Memphis nach Portland getauscht wurde.

"Willkommen in Philly, JB!", postete der Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, in den sozialen Medien. "Die Sixers werden viel besser, und als Bonus wurden die Celtics schlechter!"

Ende einer Erfolgs-Ära in Boston

Dieser Tausch beendet die Zusammenarbeit einer der erfolgreichsten Offensiv-Kombinationen der Liga, bestehend aus Brown und Jayson Tatum, die die Celtics zum NBA-Titel 2024 geführt haben.

Tatum verpasste den Großteil der abgelaufenen Saison aufgrund einer Achillessehnenrisses, der sich während der Playoffs 2025 ereignete. Das bedeutete, dass Brown die Last für Boston noch stärker tragen musste – und er erreichte Karrierebestwerte mit durchschnittlich 28,7 Punkten, 6,9 Rebounds und 5,1 Assists pro Spiel.

Es schien jedoch, dass Brown sich unterbewertet fühlte, besonders nachdem bekannt wurde, dass Boston ihn in Trade-Gesprächen mit Milwaukee erwähnt hatte, als Antetokounmpo auf dem Markt war.

"Niemand hat seit meinem Eintritt in die Liga vor zehn Jahren mehr Spiele in der regulären Saison und in den Playoffs gewonnen", postete Brown am Wochenende in den sozialen Medien.

Er hat Recht: Die Celtics haben mit Brown in der Aufstellung 523 Spiele gewonnen, darunter Playoff-Spiele, was sechs mehr sind, als Denver mit Nikola Jokic in diesem Zeitraum gewonnen hat.

Ein neues Trio in Philadelphia

Brown wird nun Teil eines Teams in Philadelphia, zusammen mit Guard Tyrese Maxey und Center Joel Embiid – jemand, den Brown kürzlich in einem Livestream als "Flopper" bezeichnete.

"Joel Embiid ist ein großartiger Spieler, einer der besten Big Men in der verdammten Basketballgeschichte", sagte Brown. "Flopper? Er weiß das. Das ist keine neue Nachricht."

Brown, Maxey (der fünftbeste Scorer der Liga in der abgelaufenen Saison) und Embiid (ein zweimaliger NBA-Scoring-Champion) könnten ein geradezu furchteinflößendes Trio in Philadelphia bilden.

Dass die Celtics eine Rolle bei der Entstehung eines solchen Trios spielen, erhöht nur das Rätselraten darüber, warum sie Brown überhaupt abgeben wollten.

Georges Enttäuschung und eine neue Ära für die Sixers

Der Trade beendet eine zwei Jahre andauernde, extrem enttäuschende Zeit für George, der mit zwei Jahren Restvertrag auf seinem Vierjahresvertrag über 212 Millionen Dollar getauscht wurde.

Der 36-jährige George erreichte in Philadelphia nie seine Form als neunmaliger All-Star, und seine Amtszeit war von einer 25-Spiele-Sperre in der letzten Saison wegen eines fehlgeschlagenen Drogentests überschattet.

Er erzielte in seinen beiden Saisons in Philadelphia durchschnittlich nur 16,7 Punkte, nachdem er zuvor neun Saisons in Folge bei Indiana, Oklahoma City und den Los Angeles Clippers über 20 Punkte erzielt hatte.

Brown ist der jüngste große Name, der verpflichtet wurde, um mit den All-Stars und Franchise-Eckpfeilern Embiid und Maxey ein starkes Team zu bilden.

Brown kann versuchen, die Sixers zu ihrem ersten Titel seit 1983 zu führen – eine Leistung, die eine stetige Reihe von Stars von Ben Simmons über James Harden bis hin zu George nicht vollbringen konnte, als sie mit Embiid und Maxey ein "Big Three" bildeten.

Verletzungsprobleme bei Paul George

George nannte psychische Gründe als Ursache für seinen fehlgeschlagenen Drogentest und die daraus resultierende Sperre Ende Jänner wegen Verstoßes gegen die Bedingungen des Anti-Drogen-Programms der NBA.

Sein erstes Jahr in Philly wurde von Knie- und Adduktorenverletzungen überschattet, was dazu führte, dass der Forward eines seiner schlechtesten NBA-Jahre erlebte.

George erzielte in nur 41 Spielen durchschnittlich 16,2 Punkte, seine mit Abstand niedrigste Punkteschnitt in einer vollen Saison seit er in seiner zweiten NBA-Saison 12,1 Punkte für Indiana erzielte. Anschließend ließ er sich im Juli am linken Knie operieren, nachdem er sich bei einem Workout verletzt hatte, und verpasste die ersten zwölf Spiele der abgelaufenen Saison.

Wiedersehen nach dem Playoff-Duell

Dies war der erste Blockbuster-Deal unter dem neuen Teampräsidenten Mike Gansey, der den entlassenen Daryl Morey ersetzte.

Morey wurde entlassen, nachdem die Sixers unter ihm die zweite Runde der Eastern Conference Playoffs nicht überstanden hatten. In der letzten Saison wurden sie von den späteren NBA-Champions Knicks in der zweiten Runde gefegt – allerdings erst, nachdem sie einen 1:3-Rückstand aufgeholt hatten, um Boston in der ersten Runde rauszuschmeißen.

"Philadelphia ist ein gutes Basketballteam", sagte Brown nach der Niederlage im siebten Spiel gegen die 76ers, ohne zu ahnen, dass er nur wenige Monate später zu ihnen stoßen würde.

Seine Aufgabe wird es nun sein, dieses gute Basketballteam noch besser zu machen.