NBA plant Europa-Ableger: Angebote von mehr als 20 Klubs

Die nordamerikanische Basketball-Liga NBA hat auf dem Weg zu ihrem Europa-Ableger den nächsten Schritt gemacht.

Nach dpa-Informationen haben mehr als 20 Basketball- und Fußballklubs ihre Gebote für die NBA Europe eingereicht. Die Zahl der Gebote soll sich seit der letzten Frist Ende März mehr als verdoppelt haben.

Die NBA Europe soll im Oktober 2027 an den Start gehen und neben den zwölf fixen Startern auch vier über die Champions League qualifizierte Teams vorsehen.

Gebote von bis zu einer Milliarde Euro

Die einzelnen Gebote sollen sich offenbar in einem Bereich zwischen 500 Millionen und einer Milliarde Euro bewegen.

"Wir sind äußerst erfreut über die eingegangenen finalen Angebote für die permanenten Franchises in einer neuen, von der NBA und der FIBA unterstützten Liga in Europa. Sie spiegeln das enorme Interesse und die Dynamik dieses Projekts wider", sagte der stellvertretende Commissioner Mark Tatum, ohne konkrete Zahlen zu nennen.

Alba Berlin und FC Bayern gehandelt

Aus Deutschland gelten Berlin mit Basketballklub Alba und München mit dem FC Bayern, der sowohl im Fußball als auch im Basketball ein Eliteteam stellt, die aussichtsreichsten Anwärter für einen der zwölf festen Startplätze.

Offen ist, wie es mit der Euroleague - bisher die wichtigste europäische Liga im Vereinsbasketball - weitergeht.