Ein Derby-Punkt, der einen großen Unterschied macht

Ein Wiener Derby, das locker mit der dritten Enttäuschung in dieser Saison für den SK Rapid hätte enden können.

Weil schon zum dritten Mal in Folge ein kapitaler Eigenfehler zu einem Gegentreffer führte, dem die Gäste in der Generali-Arena lange ideenlos nachdackelten (Spielbericht>>>).

Bis zum perfekten Pass von Bendegúz Bolla auf Ercan Kara, dessen Kopfball auch nicht einfach zu verwerten war.

Die Welt blieb kurz stehen

"Das passiert in einer Millisekunde, dass du reagierst. In der einen Sekunde, in der er drübergeflogen ist, ist die Welt kurz stehengeblieben", grinste der Joker, der seine persönliche Torsperre wieder in Favoriten ablegte. Dort, wo er schon im letzten Frühjahr einen ganz wichtigen Treffer machte.

Ein Tor, das einen Punkt ermöglichte, der sich schon nach Erleichterung anfühlte. Weniger wegen seines tatsächlichen Werts in einer engen Tabelle. Nach der Sturm-Niederlage schon wieder als Verlierer vom Platz zu müssen, überhaupt im Derby, hätte aber Schmerzen bereitet.

"So einen hab ich von Romeo noch nie gesehen"

Zumal sich Spieler und Trainer in der Anfangsphase schon am längeren Ast sahen. Nicht in drückender Überlegenheit sichtbar, aber der eigene Zugriff auf das Spiel sorgte bis zum Blackout von Romeo Amane für Zufriedenheit.

"Wir hatten bis zum Tor alles im Griff, das Spiel gemacht, der letzte Pass ist vielleicht nicht angekommen. Aber die Austria hatte Probleme mit unserem System", war Rückkehrer Jannes Horn überzeugt.