Dank Jokic: Denver gewinnt NBA-Schlager gegen San Antonio

Die Denver Nuggets haben das Spitzenspiel in der National Basketball Association (NBA) gegen die San Antonio Spurs für sich entschieden.

Der Tabellenvierte der Western Conference gewinnt am Samstag gegen den Tabellenzweiten zu Hause mit 136:134 nach Verlängerung.

Beim achten Sieg in Serie sticht wieder einmal Nikola Jokic heraus. Der Serbe trifft zehn Sekunden vor Spielende zur 135:131-Führung und verpasst mit 40 Punkten, 13 Assists und acht Rebounds ein Triple-Double nur knapp.

"Großartige Zeit für Basketballfans"

Auch bei den Spurs ist ein Spieler aus Europa herausragend: Der Franzose Victor Wembanyama führt sein Team mit 34 Zählern, 18 Rebounds und sieben Assists an.

"In der Liga steckt so viel Talent, es gibt an jedem Spieltag so viele interessante Duelle – es ist eine großartige Zeit, Basketballfan zu sein", sagt Jokic zu seinem Duell mit Wembanyama.

Die Miami Heat gewinnen mit 152:136 gegen die Washington Wizards und knacken zum dritten Mal in ihrer Geschichte die Marke von 150 Zählern in einem Spiel.