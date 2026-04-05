Kein Rapid-Torschuss! "Das war von Anfang an nicht magisch"

"Wir hatten nicht immer eine gute Boxbesetzung, haben die Bälle nicht immer gut reingebracht und daher auch wenige Chancen bekommen", wusste Seidl genau.

Sein Trainer monierte, dass der Gameplan diesmal nicht ausreichend auf den Platz gebracht wurde. "Sturm war besser darin, das Spiel zu ihrem zu machen statt zu unserem", musste Johannes Hoff Thorup einsehen.

In der ersten Hälfte hätte der Effort ausreichen müssen, um für Gefahr zu sorgen. "Aber wenn die Hereingaben von Wurmbrand nicht zu Torschüssen werden, müssen wir uns da sicher verbessern."

Hedls Antwort ist gefragt

Dass dann ein kapitaler Bock von Niklas Hedl einen zweiten Gegentreffer bedeutete, war am Ende nicht spielentscheidend, passte ins Potpourri der Dinge, die den Unterschied machten.

Vom Torhüter ist nun eine Reaktion gefragt, um diesen Fehler nicht lange nachzuschleifen. "Als Raux-Yao gegen den LASK in der ersten Minute den Fehler machte, habe ich nur auf seine Reaktion in den nächsten zehn Minuten geschaut. Weil er da die richtigen Dinge gemacht hat, war es kein Problem für mich."

Auch Hedl werde damit umgehen: "Er weiß, wie man von sowas zurückkommt. Das hat er schon nach dem Ried-Spiel im ÖFB-Cup bewiesen. Seine Antwort darauf war richtig gut und er ist danach nur besser geworden", erinnerte Hoff Thorup an das erste Spiel unter seiner Leitung, in dem der Schlussmann ebenfalls einen Ball ausließ.

Gegen Sturm war dann zumindest die Möglichkeit dahin, zurück in einen Rhythmus zu finden.

Das Gesicht von letztens muss zurück

Letzten Endes war mehr als nur das nicht gut genug, um gegen den Meister in guter Form zu punkten. "Wenn man so eine Leistung bringt wie heute, hat man den Sieg auch nicht verdient", wusste Seidl.

Und für den Rapid-Trainer stand die Aufgabe im Fokus, aus dieser ersten Niederlage seit einigen Wochen eine Eintagsfliege zu machen: "Wir waren zu langsam und schlampig, das war gegen den LASK noch anders - und wir müssen den Grund dafür finden."

Das sei das einzige, was zählt. "Denn jedes Team kann Spiele verlieren, aber die Frage ist, wie wir darauf antworten, wie die Leader in der Gruppe darauf reagieren und wie ich damit umgehe. Und ich werde ihnen sagen, dass wir uns immer noch nach vorne bewegen und viel Positives haben, auf dem wir aufbauen können."

Nächste Woche gibt es mit dem Auswärtsderby einen guten Anlass, die Fortschritte deutlich zu machen. Der letzte Auftritt in Favoriten war bekanntlich einer zum Vergessen, auch auf dem Platz.