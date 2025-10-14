NEWS

Neuer Teamchef der Basketball-Frauen steht fest

Der 36-Jährige bleibt aber weiterhin auch auf Klubebene als Trainer tätig.

Der Schwede Jesper Sundberg ist neuer Teamchef von Österreichs Basketball-Frauen und folgt damit auf Chris O'Shea.

Wie der heimische Verband am Dienstag bekanntgab, wird der 36-Jährige die Auswahl in die am 12. November startende Qualifikation für die EM 2027 führen. Parallel übt Sundberg weiterhin sein Amt als Coach der aktuellen deutschen Tabellendritten Hannover aus.

Sundberg trainierte in der Vergangenheit bereits die schwedischen Teams Norrköping Dolphins und Södertälje BBK sowie die Leicester Riders in England und gehörte auch dem Trainerstab der schwedischen Frauen-Auswahl an.

"Brenne auf die Herausforderung"

"Das Ziel für die ersten beiden Qualifikationsfenster ist ganz klar: Wir wollen den Einzug in die zweite Runde schaffen", betonte Sundberg. "Ich brenne auf die Herausforderung, das Team - trotz begrenzter Vorbereitungszeit - zu Top-Leistungen zu coachen."

Die Österreicherinnen bekommen es im November bzw. März 2026 mit Großbritannien, der Schweiz und Norwegen zu tun. Die zwei besten Teams jeder Gruppe sowie die drei besten Drittplatzierten gelangen in die zweite Phase.

