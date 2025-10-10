Partizan Belgrad vor Heimspiel in der Wiener Stadthalle

Eine der erfolgreichsten Basketball-Mannschaften Europas spielt bald in Wien!

Die Rede ist von Partizan Belgrad, vierfacher Europapokal-Sieger und achtfacher ABA-Titelträger. Das berichten serbische Medien, obendrein kündigte der Wiener Stadtrat Peter Hacker via Social Media an, dass es dazu kommen könnte.

Hacker führte im Zuge dessen ein Gespräch mit Partizan-Präsident Ostoja Mijailovic, wobei Letzterer das "Gastspiel" seines Klubs in Wien schon bestätigte.

Entscheidung zwischen München und Wien

Der Hintergrund: Das serbische Top-Team kann im Jänner nämlich wegen der Wasserball-EM nicht in der heimischen Aleksandar-Nikolic-Halle spielen.

Für die EuroLeague-Partie gegen Olympiakos stand Partizan deshalb vor der Entscheidung, entweder in den SAP Garden München oder die Wiener Stadthalle auszuweichen. Obwohl die Münchner Arena deutlich moderner daherkommt, fiel die Entscheidung aus mehreren Gründen für Wien:

Zum einen leben in Österreichs Hauptstadt deutlich mehr Menschen mit serbischen Wurzeln. Außerdem pflegt Partizan gute Beziehungen zu BC Vienna. Beide Klubs spielen seit dieser Saison gemeinsam in der Adriatischen Basketballliga (kurz: ABA-Liga). Mit BC Vienna ist erstmals ein österreichischer Starter Teil der multinationalen Liga.

