Swans Gmunden Swans Gmunden SWA Gunners Oberwart Gunners Oberwart OBE
Endstand
78:87
21:25 , 24:23 , 17:18 , 16:21
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Titelverteidiger bleibt auf Kurs: Oberwart löst Halbfinal-Ticket

Die Oberwart Gunners schaffen den Aufstieg ins Semifinale der win2day Basketball Superliga.

Titelverteidiger bleibt auf Kurs: Oberwart löst Halbfinal-Ticket Foto: © Basketball Austria/J. Kienesberger
Textquelle: © LAOLA1
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Die Oberwart Gunners holen mit einem 87:78-Auswärtserfolg bei den Swans Gmunden ihren dritten Sieg in der "Best-of-five“-Viertelfinalserie und schaffen den Aufstieg ins Semifinale der win2day Basketball Superliga.

Der Titelverteidiger gewann damit bereits seine siebente Playoff-Serie in Folge.

Die Burgenländer hatten auswärts lange zu kämpfen: Erst zu Beginn des Schlussviertels begann die Defensive zu greifen und mit schnellen Fast-Break-Punkten setzten sich die Gunners entscheidend ab.

In weiterer Folge verwertete Oberwart die "Big Plays", Gmunden unterliefen mit 17 Turnovern insgesamt zu viele Fehler. Top-Scorer des siegreichen Teams war Ian Martinez Carrillo mit 25 Zählern (10/12 FG), acht Rebounds und fünf Assists.

Im Semifinale trifft der Titelverteidiger ab 7. Mai (19:00 Uhr) auf den BC Vienna. In der zweiten Halbfinalserie kommt es zum Duell zwischen Grunddurchgangssieger Kapfenberg Bulls und dem UBSC Graz.

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