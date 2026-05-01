Titelverteidiger bleibt auf Kurs: Oberwart löst Halbfinal-Ticket

Die Oberwart Gunners holen mit einem 87:78-Auswärtserfolg bei den Swans Gmunden ihren dritten Sieg in der "Best-of-five“-Viertelfinalserie und schaffen den Aufstieg ins Semifinale der win2day Basketball Superliga.

Der Titelverteidiger gewann damit bereits seine siebente Playoff-Serie in Folge.

Die Burgenländer hatten auswärts lange zu kämpfen: Erst zu Beginn des Schlussviertels begann die Defensive zu greifen und mit schnellen Fast-Break-Punkten setzten sich die Gunners entscheidend ab.

In weiterer Folge verwertete Oberwart die "Big Plays", Gmunden unterliefen mit 17 Turnovern insgesamt zu viele Fehler. Top-Scorer des siegreichen Teams war Ian Martinez Carrillo mit 25 Zählern (10/12 FG), acht Rebounds und fünf Assists.



Im Semifinale trifft der Titelverteidiger ab 7. Mai (19:00 Uhr) auf den BC Vienna. In der zweiten Halbfinalserie kommt es zum Duell zwischen Grunddurchgangssieger Kapfenberg Bulls und dem UBSC Graz.