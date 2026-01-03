NEWS

Flyers folgen Bulls ins Cup-Finale

Während die Bulls den Meister aus Oberwart besiegen, eliminieren die Flyers den BC Vienna. Bei den Frauen stehen Klosterneuburg und Basket Flames im Endspiel.

Flyers folgen Bulls ins Cup-Finale Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Die Bulls Kapfenberg und die Flyers Wels stehen im Männer-Finale des heimischen Basketball-Cups.

Die Steirer besiegten am Samstag beim Final-Four-Turnier in Wien Meister Gunners Oberwart 75:60 und greifen am Sonntag (18.00 Uhr/live ORF Sport +) nach ihrem siebenten Titel. Gegner Wels eliminierte das favorisierte Heimteam BC Vienna mit 95:89.

Bei den Frauen bestreiten Topfavorit Duchess Klosterneuburg und die Lokalmatadorinnen der Basket Flames das Endspiel (15.30). Die Niederösterreicherinnen behielten in der Wiener Sport Arena gegen UBI Graz in einer engen Partie mit 83:79 die Oberhand.

Die Basket Flames bejubelten einen deutlichen 72:47-Erfolg gegen UBSC Graz. Im Finale sind die amtierenden Triplesiegerinnen aus Klosterneuburg klarer Favorit. Die Kapfenberger Bullen können derweil bei ihrer elften Finalteilnahme in der Clubgeschichte mit Rekord-Cupgewinner Gmunden gleichziehen.

Mehr zum Thema

Ally Pally Wespe: Seit über einem Jahrzehnt der Star der Darts-WM

Ally Pally Wespe: Seit über einem Jahrzehnt der Star der Darts-WM

Mehr Sport
Die Startliste für den Frauen-Slalom in Kranjska Gora

Die Startliste für den Frauen-Slalom in Kranjska Gora

Ski Alpin
10. Sieg in Folge: Salzburg lässt Capitals keine Chance

10. Sieg in Folge: Salzburg lässt Capitals keine Chance

ICE Hockey League
1
Darts-WM-Finale LIVE: Luke Littler - Gian van Veen

Darts-WM-Finale LIVE: Luke Littler - Gian van Veen

Mehr Sport
Villarreal fügt Affengrubers Elche die erste Heim-Niederlage zu

Villarreal fügt Affengrubers Elche die erste Heim-Niederlage zu

La Liga
1
Kasper verliert mit Detroit auch zweites Duell gegen Pittsburgh

Kasper verliert mit Detroit auch zweites Duell gegen Pittsburgh

NHL
1
Arsenal gewinnt - Schlusslicht schafft Befreiungsschlag

Arsenal gewinnt - Schlusslicht schafft Befreiungsschlag

Premier League
Kommentare

Kommentare

Basketball Basketball-Cup Basket Flames Flyers UBI Graz BC Vienna