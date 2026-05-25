-
Hat Rangnick die Richtigen nominiert?Standpunkt
-
Comeback Story Eva Pinkelnig - präsentiert von ACP-Therapie.atSporthilfe
-
RAW - der Sporthilfe Podcast Episode 2 mit Lisa HauserSporthilfe
-
RAW - der Sporthilfe Podcast TeaserSporthilfe
-
Second Wind - A series by Mastercard & Österreichische Sporthilfe - Andreas ErnhoferSporthilfe
-
Second Wind - A series by Mastercard & Österreichische Sporthilfe - Elina StarySporthilfe
-
RAW - der Sporthilfe Podcast Episode 1 mit Marlies SchildSporthilfe
-
Clemens Doppler über Champions Mindset und Mut zur EntscheidungSonstiges
-
Vendetta Fight Night 52Sonstiges
-
Vendetta Fight Night Türkiye 51Sonstiges
BSL: Oberwart fehlt noch ein Sieg auf erneute Titelverteidigung
Die Burgenländer gewinnen auch das zweite Finalspiel gegen die Kapfenberg Bulls, die die Partie lange angeführt haben.
Die Oberwart Gunners, Meister der win2day Basketball Superliga 2024 und 2025, sind in der laufenden Saison nur noch einen Sieg vom erneuten Titelgewinn entfernt.
Die Burgenländer setzten sich im zweiten Finalspiel gegen die Kapfenberg Bulls mit 79:76 durch und führen in der "best-of-5"-Serie nun mit 2:0.
Gunners drehen Spiel in der Schlussphase
In einem von Runs geprägten intensiven Spiel lagen die Gäste aus der Steiermark 3:08 Minuten vor dem Ende mit 76:71 voran – ehe die Burgenländer mit einem 8:0-Lauf die Partie noch zu ihren Gunsten drehten.
Top-Scorer der Gunners, bei denen alle neun eingesetzten Spieler scorten, war Glenn Taylor mit 21 Punkten. Für die Bulls kam Liga-MVP Andrew Jones auf 19 Zähler.
Die Oberwart Gunners haben nun am Samstag, 30. Mai 2026, in Kapfenberg die Möglichkeit, mit einem weiteren Sieg den fünften Meistertitel der Vereinsgeschichte zu erringen. Die Begegnung wird live auf ORF Sport+ und ORF ON übertragen.