Gunners Oberwart Gunners Oberwart OBE Kapfenberg Bulls Kapfenberg Bulls KAP
Endstand
79:76
15:19 , 29:17 , 14:23 , 21:17
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BSL: Oberwart fehlt noch ein Sieg auf erneute Titelverteidigung

Die Burgenländer gewinnen auch das zweite Finalspiel gegen die Kapfenberg Bulls, die die Partie lange angeführt haben.

BSL: Oberwart fehlt noch ein Sieg auf erneute Titelverteidigung Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Oberwart Gunners, Meister der win2day Basketball Superliga 2024 und 2025, sind in der laufenden Saison nur noch einen Sieg vom erneuten Titelgewinn entfernt.

Die Burgenländer setzten sich im zweiten Finalspiel gegen die Kapfenberg Bulls mit 79:76 durch und führen in der "best-of-5"-Serie nun mit 2:0.

Gunners drehen Spiel in der Schlussphase 

In einem von Runs geprägten intensiven Spiel lagen die Gäste aus der Steiermark 3:08 Minuten vor dem Ende mit 76:71 voran – ehe die Burgenländer mit einem 8:0-Lauf die Partie noch zu ihren Gunsten drehten.

Top-Scorer der Gunners, bei denen alle neun eingesetzten Spieler scorten, war Glenn Taylor mit 21 Punkten. Für die Bulls kam Liga-MVP Andrew Jones auf 19 Zähler.

Die Oberwart Gunners haben nun am Samstag, 30. Mai 2026, in Kapfenberg die Möglichkeit, mit einem weiteren Sieg den fünften Meistertitel der Vereinsgeschichte zu erringen. Die Begegnung wird live auf ORF Sport+ und ORF ON übertragen.

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