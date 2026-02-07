BBC Nord Dragonz BBC Nord Dragonz BBC BC Vienna BC Vienna VIE
Endstand
89:92
14:23 , 22:25 , 30:24 , 23:20
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

BC Vienna zieht ins BSL-Viertelfinale ein

Ein knapper Sieg in Eisenstadt bringt noch den Vorstoß auf Rang vier. Die Traiskirchen Lions und die Swans Gmunden sind in der Platzierungsrunde.

BC Vienna zieht ins BSL-Viertelfinale ein Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

BC Vienna hat sich das letzte fixe Viertelfinalticket in der win2day Basketball-Superliga (BSL) gesichert.

Die Wiener setzten sich am Samstag in der 22. und letzten Runde des Grunddurchganges bei den Eisenstadt Dragonz knapp mit 92:89 (48:36) durch, zogen dadurch noch an den Traiskirchen Lions vorbei und am Ende sogar noch auf Rang vier.

Die Top-Sechs-Teams treten in der Platzierungsrunde an, der Rest der Liga kämpft in der Qualirunde um die letzten beiden Aufstiegstickets.

Gunners gewinnen Grunddurchgang

Traiskirchen hätte auf Niederlagen der Wiener und auch Swans Gmunden hoffen müssen, dazu kam es aber nicht. Die Niederösterreicher belegten vor den Oberösterreichern, die bei UBSC Graz 90:82 gewannen, den undankbaren siebenten Rang.

Grunddurchgangssieger wurden die Oberwart Gunners, eine abschließende 61:80-Niederlage bei den Kapfenberg Bulls fiel nicht mehr ins Gewicht.

Als Zweiter durchs Ziel gingen die Flyers Wels nach einem packenden 116:114 nach Verlängerung gegen die Klosterneuburg Dukes. Oberwart, Wels und auch Kapfenberg sammelten in 20 Partien 30 Punkte.

Auf sechs Zähler weniger brachten es mit BC Vienna, Klosterneuburg und Graz auch drei Teams.

Mehr zum Thema

BC Vienna schließt ABA-Gruppenphase mit Niederlage ab

BC Vienna schließt ABA-Gruppenphase mit Niederlage ab

Basketball
Darmstadt nach Kantersieg neuer Tabellenführer in Liga 2

Darmstadt nach Kantersieg neuer Tabellenführer in Liga 2

International
Niederlage und Sperre für Affengruber

Niederlage und Sperre für Affengruber

La Liga
LASK-Lauf: "Man darf nicht glauben, dass es einfach ist"

LASK-Lauf: "Man darf nicht glauben, dass es einfach ist"

Bundesliga
2
Rapid-Kapitän Seidl: "Das kann uns keiner absprechen"

Rapid-Kapitän Seidl: "Das kann uns keiner absprechen"

Bundesliga
4
Gold um jeden Preis? Lindsey Vonns riskanter Olympia-Grenzgang

Gold um jeden Preis? Lindsey Vonns riskanter Olympia-Grenzgang

Olympia
Ausschreitungen bei Protesten gegen Olympia in Mailand

Ausschreitungen bei Protesten gegen Olympia in Mailand

Olympia

Kommentare

UBSC Raiffeisen Graz Arkadia Traiskirchen Lions OCS Swans Gmunden COLDAMARIS BBC Nord Dragonz Raiffeisen Flyers Wels Unger Steel Gunners Oberwart yourgoody dukes Klosterneuburg Basketball Kapfenberg Bulls Superliga BC Vienna