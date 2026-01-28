NEWS

Handball: Island steht nach 16 Jahren wieder im EM-Halbfinale

Das Team von Snorri Steinn Guojonsson schlägt Slowenien im Viertelfinale und schafft somit in die nächste Runde.

Handball: Island steht nach 16 Jahren wieder im EM-Halbfinale Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Island ist Dänemark ins Handball-EM-Halbfinale gefolgt und darf vom zweiten Edelmetall in der EM-Historie träumen.

Im letzten Hauptrundenspiel kamen die Nordeuropäer gegen Slowenien am Mittwoch in Malmö zu einem 39:31-Sieg (18:16) und haben damit unabhängig vom Ausgang der weiteren Partien zumindest den zweiten Gruppenplatz sicher.

Die Isländer stehen zum dritten Mal bei einer EM unter den besten vier Teams, zuletzt 2010. Damals gab es mit Bronze die bisher einzige Medaille.

Sport-Mix Handball Handball-EM 2026 Island Slowenien