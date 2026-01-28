Handball: Island steht nach 16 Jahren wieder im EM-Halbfinale

Island ist Dänemark ins Handball-EM-Halbfinale gefolgt und darf vom zweiten Edelmetall in der EM-Historie träumen.

Im letzten Hauptrundenspiel kamen die Nordeuropäer gegen Slowenien am Mittwoch in Malmö zu einem 39:31-Sieg (18:16) und haben damit unabhängig vom Ausgang der weiteren Partien zumindest den zweiten Gruppenplatz sicher.

Die Isländer stehen zum dritten Mal bei einer EM unter den besten vier Teams, zuletzt 2010. Damals gab es mit Bronze die bisher einzige Medaille.