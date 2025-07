Schwere Verletzungen bei 3x3-Assen Linortner und Blazan

Das österreichische 3x3-Basketball-Nationalteam der Männer muss für mehrere Monate auf Matthias Linortner und Toni Blazan verzichten.

Bei Linortner bestätigte sich der Verdacht eines Kreuzbandrisses im linken Knie, den er vergangene Woche bei der WM erlitt. Blazan fällt mit einer Meniskusverletzung im rechten Knie ebenfalls mehrere Monate aus.

"Gerade im Hinblick auf unser großes Saisonziel, die Titelverteidigung bei der Europameisterschaft im September in Kopenhagen, sind die Ausfälle von Matthias und Toni eine Hiobsbotschaft", sagte Basketball Austria-Generalsekretär Aldin Saracevic. Mit Nico Kaltenbrunner, Quincy Diggs und Fabio Söhnel hat das Team Vienna derzeit nur drei fitte Spieler zur Verfügung.

Beim Quest-Turnier am kommenden Wochenende in Tschechien hilft Elias Wlasak aus. Es braucht auf längere Sicht aber noch zwei zusätzliche Spieler. "Wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir das Team erweitern. Wir prüfen unsere Optionen", so Saracevic.