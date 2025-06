Österreichs 3x3-Basketballer haben beim Heimspiel auf der World Tour in Wien den Gruppenaufstieg geschafft.

Das Team Vienna um Matthias Linortner, Nico Kaltenbrunner, Fabio Söhnel und Quincy Diggs setzte sich am Samstagabend im Entscheidungsspiel gegen die Skyliners aus Deutschland mit 21:18 durch und ist damit auch am Finaltag am Sonntag am Heumarkt dabei.

Die Österreicher standen nach einer knappen 20:21-Niederlage gegen Gruppensieger Miami bereits unter Zugzwang.

"Es war ziemlich viel Druck jetzt nach dem extrem engen ersten Spiel. Umso froher bin ich, dass wir den Fans so eine Show bieten konnten und morgen wieder hier spielen", sagte Söhnel im ORF. Im Viertelfinale geht es gegen Amsterdam. "Wir kennen sie gut, wir haben die Fans im Hintergrund. Das gibt noch extra 10 Punkte in jedem Spiel."

Den Titel der Women Series sicherte sich die favorisierte Niederlande. Österreichs Basketballerinnen hatten den angepeilten Viertelfinal-Einzug mit zwei Niederlagen in der Gruppenphase verpasst.