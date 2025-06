3x3 in Wien: Österreicherinnen verpassen Viertelfinale

Österreichs 3x3-Basketballerinnen haben beim Heimspiel in der Women Series in Wien nach zwei Niederlagen den angepeilten Viertelfinal-Einzug verpasst.

Die Truppe um Alexia Allesch, Anja Fuchs-Robetin, Rebekka Kalaydjiev und Sigrid Koizar musste sich am Freitag am Heumarkt erst gegen Györ aus Ungarn mit 10:13 geschlagen geben, im Entscheidungsspiel am Abend unterlagen die Lokalmatadorinnen trotz langer Führung gegen Portugal mit 18:21.

Österreichs Männer starten am Samstag

"Im 3x3 kann es so schnell gehen. Wenn die Teams auf ähnlichem Niveau sind, kann sich das Spiel schnell mal drehen. Es war in beiden Spielen der Sieg drinnen", sagte Kalaydjiev im ORF enttäuscht. "Es tut noch einmal mehr weh, vor Heim-Publikum so zu verlieren."

Zuletzt war dem Frauen-Team die EM-Qualifikation geglückt. Die österreichischen 3x3-Männer steigen am Samstag als Team Vienna ins Turnier in der Bundeshauptstadt ein.