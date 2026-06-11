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GEWINNSPIEL: FIFA World Cup 2026™ live im Kino erleben

Gewinne Freikarten für ausgewählte Spiele der FIFA World Cup 2026™ bei Cineplexx

GEWINNSPIEL: FIFA World Cup 2026™ live im Kino erleben
Textquelle: © LAOLA1

Gemeinsam mit Cineplexx verlosen wir für jedes ausgewählte WM-Spiel 2 Freikarten für die Kinoübertragung.
Wenn die größten Fußballnationen der Welt um den WM-Titel kämpfen, wird auch das Kino zur Fußballbühne. Erlebe ausgewählte Spiele der FIFA World Cup 2026™ auf der großen Leinwand – mit beeindruckender Bildqualität, kraftvollem Sound und echter Fußballatmosphäre.

Ob Österreich, Argentinien, England oder das große Finale: Gemeinsam mit anderen Fans werden Jubel, Spannung und Gänsehautmomente noch intensiver.

Das gibt's zu gewinnen:

  • Je Spiel 2 Freikarten für die Kinoübertragung

  • Gültig für die teilnehmenden Standorte: Village Cinema Wien Mitte, Cineplexx Donau Zentrum und Cineplexx Graz Annenhof

Ausgewählte Spiele:

  • 17.06.2026: Österreich vs. Jordanien

  • 17.06.2026: England vs. Kroatien

  • 22.06.2026: Argentinien vs. Österreich

  • 26.06.2026: Norwegen vs. Frankreich

  • 14.07.2026: Halbfinale 1

  • 15.07.2026: Halbfinale 2

  • 19.07.2026: Finale

Wähle dein Wunschspiel aus und sichere dir die Chance auf 2 Freikarten.

So nimmst du teil:

Dieses Gewinnspiel ist exklusiv in der LAOLA1 App verfügbar.
Die WINZONE findest du unter Home > WINZONE oder Konto > WINZONE.

Sichere dir Top-Preise in der LAOLA1 WINZONE!

Gewinne Tickets, Fanartikel & mehr. Jetzt teilnehmen und kein Gewinnspiel mehr verpassen!

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