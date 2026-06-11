Gemeinsam mit Cineplexx verlosen wir für jedes ausgewählte WM-Spiel 2 Freikarten für die Kinoübertragung.

Wenn die größten Fußballnationen der Welt um den WM-Titel kämpfen, wird auch das Kino zur Fußballbühne. Erlebe ausgewählte Spiele der FIFA World Cup 2026™ auf der großen Leinwand – mit beeindruckender Bildqualität, kraftvollem Sound und echter Fußballatmosphäre.

Ob Österreich, Argentinien, England oder das große Finale: Gemeinsam mit anderen Fans werden Jubel, Spannung und Gänsehautmomente noch intensiver.

Das gibt's zu gewinnen:

Je Spiel 2 Freikarten für die Kinoübertragung

Gültig für die teilnehmenden Standorte: Village Cinema Wien Mitte, Cineplexx Donau Zentrum und Cineplexx Graz Annenhof

Ausgewählte Spiele:

17.06.2026: Österreich vs. Jordanien

17.06.2026: England vs. Kroatien

22.06.2026: Argentinien vs. Österreich

26.06.2026: Norwegen vs. Frankreich

14.07.2026: Halbfinale 1

15.07.2026: Halbfinale 2

19.07.2026: Finale

Wähle dein Wunschspiel aus und sichere dir die Chance auf 2 Freikarten.