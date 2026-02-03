Poker-Freeroll sichern: Jetzt Winter Sport Series spielen

Während in Italien um Medaillen gekämpft wird, geht es im win2day Poker Room um Chips, Bounties und große Gewinne. Mit der Winter Sport Series wartet von 13. bis 15. Februar 2026 ein echtes Highlight für alle Poker-Fans – und für jene, die Online-Poker einfach einmal ausprobieren wollen.

Insgesamt stehen 19 Online-Poker-Turniere auf dem Programm, gespielt wird um ein garantiertes Gesamtpreisgeld von € 150.000. Egal ob ambitionierter Grinder oder Gelegenheitsspieler: Die Winter Sport Series bietet für jedes Niveau das passende Turnier.

Freeroll-Code für LAOLA1-User

Exklusiv für LAOLA1-User gibt es zusätzlich einen besonderen Bonus: ein Freeroll-Turnier mit € 2.000 Preisgeld. Der benötigten Code findest du am Ende dieses Textes nach dem Login – ein Einstieg ganz ohne Buy-in.

Die Winter Sport Series läuft nur von 13. bis 15. Februar 2026 – also nicht lange zögern und mitmischen.