GEWINNSPIEL: VIP-Tickets - Basketball Austria Cup Finals 2026

Presented by Alfa Romeo - Gewinne exklusive VIP-Tickets für das Basketball-Festival des Jahres in der Sport Arena Wien

Gewinne ein exklusives VIP-Erlebnis bei den Basketball Austria Cup Finals 2026 presented by Alfa Romeo!

Am 3. und 4. Jänner verwandelt sich die Sport Arena Wien in den größten Basketball-Playground des Landes. Die Cup Finals sind weit mehr als ein Sportevent, sie sind ein echtes Basketball-Festival für die ganze Familie, mit Action, Entertainment und Mitmach-Angeboten auf und abseits des Courts.

Neben hochklassigen Damen-, Herren- und Rollstuhl-Basketball-Finals erwartet euch eine XXL-Auswahl an Mitmach-Games, Skills-Challenges und Fun-Zones. Ob selbst aktiv werden, neue Skills ausprobieren oder live mitfiebern, hier kommt garantiert jede Generation auf ihre Kosten.
Hinkommen, mitspielen, mitfiebern und mitfeiern - Basketball in all seinen Facetten!

Das gibt’s zu gewinnen:

2 VIP-Tickets für Samstag oder Sonntag

  • Zugang zum VIP-Bereich mit Verpflegung

  • On-Court-Plätze für ein einzigartiges Live-Erlebnis

  • Am Samstag: After-Game-Party inklusive

  • Veranstaltungsort: Sport Arena Wien

Teilnahmeschluss: 30.12.2025 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und das Cup-Finals-Wochenende im VIP-Style erleben!

