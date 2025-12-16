GEWINNSPIEL: VIP-Tickets - Basketball Austria Cup Finals 2026

Am 3. und 4. Jänner verwandelt sich die Sport Arena Wien in den größten Basketball-Playground des Landes. Die Cup Finals sind weit mehr als ein Sportevent, sie sind ein echtes Basketball-Festival für die ganze Familie, mit Action, Entertainment und Mitmach-Angeboten auf und abseits des Courts.

Neben hochklassigen Damen-, Herren- und Rollstuhl-Basketball-Finals erwartet euch eine XXL-Auswahl an Mitmach-Games, Skills-Challenges und Fun-Zones. Ob selbst aktiv werden, neue Skills ausprobieren oder live mitfiebern, hier kommt garantiert jede Generation auf ihre Kosten.

Hinkommen, mitspielen, mitfiebern und mitfeiern - Basketball in all seinen Facetten!

Das gibt’s zu gewinnen:

2 VIP-Tickets für Samstag oder Sonntag

Zugang zum VIP-Bereich mit Verpflegung

On-Court-Plätze für ein einzigartiges Live-Erlebnis

Am Samstag: After-Game-Party inklusive

Veranstaltungsort: Sport Arena Wien

Teilnahmeschluss: 30.12.2025 (23:59)

Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und das Cup-Finals-Wochenende im VIP-Style erleben!