GEWINNSPIEL: Tickets & VIP-Tickets für BC Vienna vs. Cedevita

Courtside or nothing - erlebe das ABA-Liga-Topspiel am 10. Jänner live im Hallmann Dome

Big Win für Basketballfans!

Am 10. Jänner 2026 kommt es im Hallmann Dome zum internationalen ABA-Liga-Duell zwischen BC Vienna und Cedevita Olimpija. Tempo, Intensität und echte Basketball-Atmosphäre sind garantiert – und du kannst live dabei sein!

Egal ob mitten im Geschehen oder mit exklusivem Komfort: Dieses Gewinnspiel bringt dich right in the action.

Das gibt’s zu gewinnen:

  • 1×2 VIP-Tickets für BC Vienna vs. Cedevita Olimpija

  • 5×2 Tickets für BC Vienna vs. Cedevita Olimpija

  • Bewerb: ABA Liga

  • Spieltermin: 10.01.2026, 19:00 Uhr

  • Spielort: Hallmann Dome, Wien

Teilnahmeschluss: 09.01.2026 (12:00)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und internationales ABA-Liga-Basketball-Topniveau hautnah erleben!

