Big Win für Basketballfans!
Am 10. Jänner 2026 kommt es im Hallmann Dome zum internationalen ABA-Liga-Duell zwischen BC Vienna und Cedevita Olimpija. Tempo, Intensität und echte Basketball-Atmosphäre sind garantiert – und du kannst live dabei sein!
Egal ob mitten im Geschehen oder mit exklusivem Komfort: Dieses Gewinnspiel bringt dich right in the action.
Das gibt’s zu gewinnen:
1×2 VIP-Tickets für BC Vienna vs. Cedevita Olimpija
5×2 Tickets für BC Vienna vs. Cedevita Olimpija
Bewerb: ABA Liga
Spieltermin: 10.01.2026, 19:00 Uhr
Spielort: Hallmann Dome, Wien
Teilnahmeschluss: 09.01.2026 (12:00)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.
Jetzt teilnehmen und internationales ABA-Liga-Basketball-Topniveau hautnah erleben!