Am 10. Jänner 2026 kommt es im Hallmann Dome zum internationalen ABA-Liga-Duell zwischen BC Vienna und Cedevita Olimpija. Tempo, Intensität und echte Basketball-Atmosphäre sind garantiert – und du kannst live dabei sein!

Egal ob mitten im Geschehen oder mit exklusivem Komfort: Dieses Gewinnspiel bringt dich right in the action.

Das gibt’s zu gewinnen:

1×2 VIP-Tickets für BC Vienna vs. Cedevita Olimpija

5×2 Tickets für BC Vienna vs. Cedevita Olimpija

Bewerb: ABA Liga

Spieltermin: 10.01.2026, 19:00 Uhr

Spielort: Hallmann Dome, Wien

Teilnahmeschluss: 09.01.2026 (12:00)

Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und internationales ABA-Liga-Basketball-Topniveau hautnah erleben!