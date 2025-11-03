GEWINNSPIEL: Derbystar Bundesliga-Spielball Brillant APS V24

Gewinne den offiziellen Spielball der Bundesliga – Brillant APS V24
Für alle Fußballfans und Sammler: Der Derbystar Brillant APS V24 ist der offizielle Spielball der Bundesliga und steht für höchste Präzision, perfekte Flugeigenschaften und erstklassiges Design.
Hol dir jetzt ein Stück Bundesliga-Qualität direkt nach Hause!
Das gibt’s zu gewinnen:
1x Derbystar Bundesliga-Spielball Brillant APS V24
Modell: Brillant APS V24
Liga: Offizieller Spielball der Bundesliga
Eigenschaften: Optimale Flugbahn, hochwertige Materialien, langlebig
Teilnahmeschluss: 23.11.2025 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittehshhshshslt und per E-Mail verständigt.
Jetzt mitmachen und den offiziellen Bundesliga-Spielball dein Eigen nennen!