GEWINNSPIEL: Derbystar Bundesliga-Spielball Brillant APS V24

Für alle Fußballfans und Sammler: Der Derbystar Brillant APS V24 ist der offizielle Spielball der Bundesliga und steht für höchste Präzision, perfekte Flugeigenschaften und erstklassiges Design.

Hol dir jetzt ein Stück Bundesliga-Qualität direkt nach Hause!

Das gibt’s zu gewinnen:

1x Derbystar Bundesliga-Spielball Brillant APS V24

Modell : Brillant APS V24

Liga: Offizieller Spielball der Bundesliga

Eigenschaften: Optimale Flugbahn, hochwertige Materialien, langlebig

Teilnahmeschluss: 23.11.2025 (23:59)

Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittehshhshshslt und per E-Mail verständigt.

Jetzt mitmachen und den offiziellen Bundesliga-Spielball dein Eigen nennen!