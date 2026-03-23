Die spektakuläre Action-Sports-Show bringt Freestyle-Motocross, BMX und weitere Extremsport-Highlights auf eine Bühne – begleitet von Pyro-Effekten, Musik und einer energiegeladenen Arena-Atmosphäre.

Mit spektakulären Tricks und waghalsigen Sprüngen zählt Masters of Dirt seit Jahren zu den bekanntesten Freestyle-Shows Europas und begeistert Fans mit einem Mix aus Sport, Show und Entertainment.

Das gibt’s zu gewinnen:

2×2 Tickets für Masters of Dirt – Freestyle Firestorm

Datum: Samstag, 25.04.2026

Show: 20:00 Uhr

Ort: Salzburgarena, Am Messezentrum 1, 5020 Salzburg

Gültig bis: 12.04.2026 (23:59)

Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und dir deine Chance sichern, die spektakuläre Freestyle-Show live in Salzburg zu erleben.