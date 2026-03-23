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GEWINNSPIEL: 2×2 Tickets für Masters of Dirt in Salzburg

Masters of Dirt - Freestyle Firestorm am 25. April 2026 live in der Salzburgarena erleben

GEWINNSPIEL: 2×2 Tickets für Masters of Dirt in Salzburg
Textquelle: © LAOLA1

Gewinne 2 Tickets für Masters of Dirt - Freestyle Firestorm am 25. April 2026 in der Salzburgarena.

Die spektakuläre Action-Sports-Show bringt Freestyle-Motocross, BMX und weitere Extremsport-Highlights auf eine Bühne – begleitet von Pyro-Effekten, Musik und einer energiegeladenen Arena-Atmosphäre.

Mit spektakulären Tricks und waghalsigen Sprüngen zählt Masters of Dirt seit Jahren zu den bekanntesten Freestyle-Shows Europas und begeistert Fans mit einem Mix aus Sport, Show und Entertainment.

Das gibt’s zu gewinnen:

  • 2×2 Tickets für Masters of Dirt – Freestyle Firestorm

  • Datum: Samstag, 25.04.2026

  • Show: 20:00 Uhr

  • Ort: Salzburgarena, Am Messezentrum 1, 5020 Salzburg

Gültig bis: 12.04.2026 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und dir deine Chance sichern, die spektakuläre Freestyle-Show live in Salzburg zu erleben.

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