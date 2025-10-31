NEWS

GEWINNSPIEL: 3 Fan-Pakete zu „The Running Man“

GEWINNSPIEL: 3 Fan-Pakete zu „The Running Man“ Foto: © 2025 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. / Constantin Film Österreich
Textquelle: © LAOLA1 / © 2025 LEONINE Studios
Kommentare

App Exclusive: Gewinne 1x Tracking Watch + 2 Kinotickets für „The Running Man“

Action, Spannung und Nervenkitzel: Ben Richards (Glen Powell) kämpft in „The Running Man“ um das Überleben und seine kranke Tochter, verfolgt von Profikillern und einem blutrünstigen Publikum.

Jetzt gibt es die Chance, 1 von 3 exklusiven Fan-Paketen zu gewinnen, nur in der WINZONE der LAOLA1 App!

Die wichtigsten Infos auf einen Blick:

  • 3x Fan-Pakete, bestehend aus:

    • 1x „money can’t buy“ The Running Man Tracking Watch

    • 1x 2 Kinotickets für den Filmstart ab 13.11.2025 (Österreichweit einlösbar)

Teilnahmeschluss: 13.11.2025 (23:59 Uhr)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt in der App teilnehmen und eines von 3 exklusiven Fan-Paketen sichern!

LAOLA1 App downloaden
test

Über den Film:

Ben Richards muss 30 Tage lang überleben, während er von Profikillern gejagt und von einem Millionenpublikum beobachtet wird. Ein spannungsgeladener Wettkampf, bei dem Mut, Instinkt und Durchhaltevermögen über Leben und Tod entscheiden.

Mehr zum Thema

Sabalenka geht als große Gejagte in WTA Finals

Sabalenka geht als große Gejagte in WTA Finals

Tennis - WTA
Champions League: Nur ein Bewerber für Finale 2028

Champions League: Nur ein Bewerber für Finale 2028

Champions League
3
Deshalb trat Grabher in Cali nicht an

Deshalb trat Grabher in Cali nicht an

Tennis - WTA
"Zirkusnummer" - WADA-Präsident will Doping-Spiele verhindern

"Zirkusnummer" - WADA-Präsident will Doping-Spiele verhindern

Mehr Sport
GAK-Leistungsträger fällt länger aus

GAK-Leistungsträger fällt länger aus

Bundesliga
8
Bignetti: Der Elferheld und seine wertvollen Fehler

Bignetti: Der Elferheld und seine wertvollen Fehler

Bundesliga
8
Die 30 größten Monster-Verträge der NFL

Die 30 größten Monster-Verträge der NFL

Football
Kommentare
Gewinnspiele Winzone