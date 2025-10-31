GEWINNSPIEL: 3 Fan-Pakete zu „The Running Man“

Action, Spannung und Nervenkitzel: Ben Richards (Glen Powell) kämpft in „The Running Man“ um das Überleben und seine kranke Tochter, verfolgt von Profikillern und einem blutrünstigen Publikum.

Jetzt gibt es die Chance, 1 von 3 exklusiven Fan-Paketen zu gewinnen, nur in der WINZONE der LAOLA1 App!

Die wichtigsten Infos auf einen Blick:

3x Fan-Pakete , bestehend aus: 1x „money can’t buy“ The Running Man Tracking Watch 1x 2 Kinotickets für den Filmstart ab 13.11.2025 (Österreichweit einlösbar)



Teilnahmeschluss: 13.11.2025 (23:59 Uhr)

Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt in der App teilnehmen und eines von 3 exklusiven Fan-Paketen sichern!