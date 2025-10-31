GEWINNSPIEL: 3 Fan-Pakete zu „The Running Man“

App Exclusive: Gewinne 1x Tracking Watch + 2 Kinotickets für „The Running Man“
Action, Spannung und Nervenkitzel: Ben Richards (Glen Powell) kämpft in „The Running Man“ um das Überleben und seine kranke Tochter, verfolgt von Profikillern und einem blutrünstigen Publikum.
Jetzt gibt es die Chance, 1 von 3 exklusiven Fan-Paketen zu gewinnen, nur in der WINZONE der LAOLA1 App!
Die wichtigsten Infos auf einen Blick:
3x Fan-Pakete, bestehend aus:
1x „money can’t buy“ The Running Man Tracking Watch
1x 2 Kinotickets für den Filmstart ab 13.11.2025 (Österreichweit einlösbar)
Teilnahmeschluss: 13.11.2025 (23:59 Uhr)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.
Jetzt in der App teilnehmen und eines von 3 exklusiven Fan-Paketen sichern!
Über den Film:
Ben Richards muss 30 Tage lang überleben, während er von Profikillern gejagt und von einem Millionenpublikum beobachtet wird. Ein spannungsgeladener Wettkampf, bei dem Mut, Instinkt und Durchhaltevermögen über Leben und Tod entscheiden.