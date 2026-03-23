Trainerwechsel bei Admira Wacker!

Admira Wacker geht ins Saisonfinish mit einem neuen Trainer. Thomas Silberberger ist nicht mehr Cheftrainer.

"Wir trennen uns heute im Einvernehmen von unserem Trainer Thomas Silberberger, der diese Mannschaft in dieser schwierigen und herausfordernden Saison mit seiner Expertise und seinem unermüdlichen Einsatz in die Top-3 gebracht hat. Er hat einen großartigen Job gemacht und das Fundament für den Erfolg gelegt", so Präsident Christian Tschida.

Silberberger spricht von Rücktritt

Der Tiroler selbst meint dazu: "Nach knapp zwei sehr intensiven Saisonen möchte ich mit meinem Rücktritt, neue Energie in der Mannschaft freisetzen."

Die Admira verlor zuletzt in der ADMIRAL 2. Liga mit 0:3 im Heimspiel gegen die Zweiermannschaft des SK Rapid. Die Highlights >>>

Admira-Legende und U18-Trainer Harald Suchard übernimmt das Traineramt bis Saisonende. Der 49-Jährige arbeitete bereits davor in der ADMIRAL 2. Liga als Cheftrainer der Young Violets und kann Akademie-Erfahrung von Admira und Rapid vorweisen.