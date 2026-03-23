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Ex-Real-Coach ist Teamchef-Posten los

Der Oman ersetzt den Portugiesen mit einem neuen Mann. Dieser betreute zuletzt die U23 Marokkos.

Ex-Real-Coach ist Teamchef-Posten los Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Carlos Queiroz (73) ist nicht mehr Teamchef Omans. Der ehemalige Real-Trainer wird durch Tarik Sektioui (zuletzt U23-Teamchef Marokkos) ersetzt.

Queiroz war erst seit Juli 2025 Teamchef des Landes, davor war er unter anderem Nationaltrainer von Katar, Iran (Zwei Amtszeiten), Ägypten, Kolumbien, Portugal (Zwei Amtszeiten), Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Als Klubtrainer betreute er unter anderem 2003/04 Real Madrid, assistierte davor und danach Sir Alex Ferguson bei Manchester United.

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