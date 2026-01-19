GEWINNSPIEL: 2 VIP-Tickets für LASK vs. FC Red Bull Salzburg!

APP Exclusive: Gewinne 2 VIP-Tickets für ein echtes Fußball-Highlight!
Am 22. Februar 2026 kommt es zum Kracher zwischen dem LASK und dem FC Red Bull Salzburg. Zwei absolute Topteams, jede Menge Tempo und Spannung – dieses Duell hat alles, was ein echtes Bundesliga-Highlight ausmacht.
Mit den VIP-Tickets erlebst du das Spiel auf ganz besondere Weise: beste Sicht auf das Geschehen, mehr Komfort und echtes VIP-Feeling. Perfekt, um Spitzenfußball in exklusivem Ambiente zu genießen.
Das gibt’s zu gewinnen:
1×2 VIP-Tickets für LASK vs. FC Red Bull Salzburg
Spieltermin: Sonntag, 22.02.2026
Bewerb: ADMIRAL Bundesliga
So nimmst du teil:
Dieses Gewinnspiel ist exklusiv in der LAOLA1 App verfügbar.
Die WINZONE findest du unter Home > WINZONE oder Konto > WINZONE
Teilnahmeschluss: 08.02.2025 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.
Jetzt die LAOLA1 App öffnen, teilnehmen und das Bundesliga-Topspiel im VIP-Style erleben!
