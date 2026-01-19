GEWINNSPIEL: 2 VIP-Tickets für LASK vs. FC Red Bull Salzburg!

Am 22. Februar 2026 kommt es zum Kracher zwischen dem LASK und dem FC Red Bull Salzburg. Zwei absolute Topteams, jede Menge Tempo und Spannung – dieses Duell hat alles, was ein echtes Bundesliga-Highlight ausmacht.

Mit den VIP-Tickets erlebst du das Spiel auf ganz besondere Weise: beste Sicht auf das Geschehen, mehr Komfort und echtes VIP-Feeling. Perfekt, um Spitzenfußball in exklusivem Ambiente zu genießen.

Das gibt’s zu gewinnen:

1×2 VIP-Tickets für LASK vs. FC Red Bull Salzburg

Spieltermin: Sonntag, 22.02.2026

Bewerb: ADMIRAL Bundesliga

So nimmst du teil:

Dieses Gewinnspiel ist exklusiv in der LAOLA1 App verfügbar.

Die WINZONE findest du unter Home > WINZONE oder Konto > WINZONE

Teilnahmeschluss: 08.02.2025 (23:59)

Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt die LAOLA1 App öffnen, teilnehmen und das Bundesliga-Topspiel im VIP-Style erleben!