GEWINNSPIEL: 2 VIP-Tickets für LASK vs. FC Red Bull Salzburg!

APP Exclusive: Erlebe das Bundesliga-Topspiel am 22. Februar 2026 im exklusiven VIP-Bereich

APP Exclusive: Gewinne 2 VIP-Tickets für ein echtes Fußball-Highlight!

Am 22. Februar 2026 kommt es zum Kracher zwischen dem LASK und dem FC Red Bull Salzburg. Zwei absolute Topteams, jede Menge Tempo und Spannung – dieses Duell hat alles, was ein echtes Bundesliga-Highlight ausmacht.

Mit den VIP-Tickets erlebst du das Spiel auf ganz besondere Weise: beste Sicht auf das Geschehen, mehr Komfort und echtes VIP-Feeling. Perfekt, um Spitzenfußball in exklusivem Ambiente zu genießen.

Das gibt’s zu gewinnen:

  • 1×2 VIP-Tickets für LASK vs. FC Red Bull Salzburg

  • Spieltermin: Sonntag, 22.02.2026

  • Bewerb: ADMIRAL Bundesliga

So nimmst du teil:
Dieses Gewinnspiel ist exklusiv in der LAOLA1 App verfügbar.
Die WINZONE findest du unter Home > WINZONE oder Konto > WINZONE

Teilnahmeschluss: 08.02.2025 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt die LAOLA1 App öffnen, teilnehmen und das Bundesliga-Topspiel im VIP-Style erleben!

Sichere dir Top-Preise in der LAOLA1 WINZONE!

Gewinne Tickets, Fanartikel & mehr. Jetzt teilnehmen und kein Gewinnspiel mehr verpassen!

