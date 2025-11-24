GEWINNSPIEL: 2 Tickets für Österreich vs. Lettland

Am 1. Dezember kommt es in der neuen Sport Arena Wien zum Duell mit dem EM-Zwölften Lettland. Eine vollgepackte Halle, Top-Atmosphäre und Spitzenbasketball sind garantiert, der perfekte Abend für alle Fans von Rot-Weiß-Rot.

Erlebe das Nationalteam hautnah, unterstütze Österreich beim nächsten großen Schritt und genieße Basketball auf internationalem Topniveau.

Das gibt’s zu gewinnen:

2× Tickets für Österreich vs. Lettland

Datum: Montag, 01.12.2025 – 20:20 Uhr

Event: FIBA World Cup 2027 – European Qualifiers

Ort: Sport Arena Wien, Stephanie-Endres-Straße 3, 1020 Wien

Teilnahmeschluss: 28.11.2025 (13:00 Uhr)

Der oder die Gewinner:in wird per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und das Nationalteam live unterstützen!