NEWS

GEWINNSPIEL: 2 Tickets für Österreich vs. Lettland

Erlebe das FIBA World Cup 2027 European Qualifier am 1. Dezember live in der Sport Arena Wien

GEWINNSPIEL: 2 Tickets für Österreich vs. Lettland
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Gewinne 2 Tickets für Österreich vs. Lettland und erlebe die WM-Quali live!

Am 1. Dezember kommt es in der neuen Sport Arena Wien zum Duell mit dem EM-Zwölften Lettland. Eine vollgepackte Halle, Top-Atmosphäre und Spitzenbasketball sind garantiert, der perfekte Abend für alle Fans von Rot-Weiß-Rot.

Erlebe das Nationalteam hautnah, unterstütze Österreich beim nächsten großen Schritt und genieße Basketball auf internationalem Topniveau.

Das gibt’s zu gewinnen:

  • 2× Tickets für Österreich vs. Lettland

  • Datum: Montag, 01.12.2025 – 20:20 Uhr

  • Event: FIBA World Cup 2027 – European Qualifiers

  • Ort: Sport Arena Wien, Stephanie-Endres-Straße 3, 1020 Wien

Teilnahmeschluss: 28.11.2025 (13:00 Uhr)
Der oder die Gewinner:in wird per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und das Nationalteam live unterstützen!

Mehr zum Thema

GEWINNSPIEL: 2 Tickets für das NÖ Derby - Dukes vs. Lions

GEWINNSPIEL: 2 Tickets für das NÖ Derby - Dukes vs. Lions

Winzone
Raptors setzen Erfolgslauf ohne geschonten Pöltl fort

Raptors setzen Erfolgslauf ohne geschonten Pöltl fort

Basketball
Schnappt sich Muslic mit Schalke einen bosnischen Teamstürmer?

Schnappt sich Muslic mit Schalke einen bosnischen Teamstürmer?

International
Unruhe bei BW Linz: Peschek angezählt?

Unruhe bei BW Linz: Peschek angezählt?

Bundesliga
Nach WAC-Aus: Pacult kritisiert Ex-Spieler

Nach WAC-Aus: Pacult kritisiert Ex-Spieler

Bundesliga
7
"Reine Spekulationen": Wirbel um Verletzung von Gut-Behrami

"Reine Spekulationen": Wirbel um Verletzung von Gut-Behrami

Ski Alpin
U17-WM heute: Halbfinale Österreich - Italien

U17-WM heute: Halbfinale Österreich - Italien

ÖFB-Team
1
Kommentare
Basketball Basketball Austria (CP) Gewinnspiele Winzone FIBA Lettland