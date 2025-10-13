NEWS

GEWINNSPIEL: 2 Tickets für die Nitto ATP Finals 2025 in Turin

Erlebe die Tennis-Stars live – Tickets für die Afternoon Session am 13. November gewinnen

Erlebe die Tennis-Elite live bei den Nitto ATP Finals in Turin

Ein Highlight für alle Tennisfans: Bei den Nitto ATP Finals treffen die besten Spieler der Welt in Turin aufeinander, ein Showdown um den letzten großen Titel des Jahres.

Jetzt gibt es die Chance auf 2 Tickets für eines der prestigeträchtigsten Turniere im Tenniskalender.

Das gibt’s zu gewinnen:

  • 1x 2 Tickets für die Afternoon Session der Nitto ATP Finals 2025

  • Datum: Donnerstag, 13. November

  • Ort: Inalpi Arena, Turin (Italien)

  • Wettbewerb: Saisonfinale der ATP Tour mit den 8 besten Spielern des Jahres

Teilnahmeschluss: 26.10.2025 (23:59 Uhr)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und live dabei sein, wenn die Tennis-Elite in Turin um den Titel kämpft!

