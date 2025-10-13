Erlebe die Tennis-Elite live bei den Nitto ATP Finals in Turin
Ein Highlight für alle Tennisfans: Bei den Nitto ATP Finals treffen die besten Spieler der Welt in Turin aufeinander, ein Showdown um den letzten großen Titel des Jahres.
Jetzt gibt es die Chance auf 2 Tickets für eines der prestigeträchtigsten Turniere im Tenniskalender.
Das gibt’s zu gewinnen:
1x 2 Tickets für die Afternoon Session der Nitto ATP Finals 2025
Datum: Donnerstag, 13. November
Ort: Inalpi Arena, Turin (Italien)
Wettbewerb: Saisonfinale der ATP Tour mit den 8 besten Spielern des Jahres
Teilnahmeschluss: 26.10.2025 (23:59 Uhr)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.
Jetzt teilnehmen und live dabei sein, wenn die Tennis-Elite in Turin um den Titel kämpft!
Mehr Gewinnspiele in der LAOLA1 Winzone
Du willst noch mehr Chancen auf Tickets, Trikots und Sport-Highlights?
➡️ Hier findest du alle aktuellen Gewinnspiele in der LAOLA1 Winzone