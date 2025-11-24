GEWINNSPIEL: 2 Tickets für das NÖ Derby - Dukes vs. Lions

Gewinne 2 Tickets für das große NÖ-Derby Klosterneuburg Dukes vs. Traiskirchen Lions!
Endlich ist es wieder so weit – Tip-off zum Saisonstart!
Am 20. Dezember steigt eines der packendsten Duelle der win2day Basketball Superliga – und du kannst live dabei sein! Wenn die Dukes auf die Lions treffen, ist volle Halle, Emotion pur und Derby-Feuer garantiert.
Erlebe die Stimmung direkt am Court und spür die Intensität, wenn beide Teams um wichtige Punkte kämpfen.
Das gibt’s zu gewinnen:
2× Tickets für das NÖ Derby Dukes vs. Lions
Spieltermin: 20.12.2025
Spielort: FZZ - Happyland, Klosterneuburg
Top-Atmosphäre und beste Unterhaltung
Teilnahmeschluss: 14.12.2025 (23:59 Uhr)
Der oder die Gewinner:in wird per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.
Jetzt teilnehmen und das Derby live erleben!