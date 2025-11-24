NEWS

GEWINNSPIEL: 2 Tickets für das NÖ Derby - Dukes vs. Lions

Sei live dabei, wenn die BK Karbon Dukes in der win2day Basketball Superliga auf die druck.at Traiskirchen Lions treffen!

GEWINNSPIEL: 2 Tickets für das NÖ Derby - Dukes vs. Lions Foto: © GEPA pictures/ Alexander Solc
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Gewinne 2 Tickets für das große NÖ-Derby Klosterneuburg Dukes vs. Traiskirchen Lions!

Endlich ist es wieder so weit – Tip-off zum Saisonstart!

Am 20. Dezember steigt eines der packendsten Duelle der win2day Basketball Superliga – und du kannst live dabei sein! Wenn die Dukes auf die Lions treffen, ist volle Halle, Emotion pur und Derby-Feuer garantiert.

Erlebe die Stimmung direkt am Court und spür die Intensität, wenn beide Teams um wichtige Punkte kämpfen.

Das gibt’s zu gewinnen:

  • 2× Tickets für das NÖ Derby Dukes vs. Lions

  • Spieltermin: 20.12.2025

  • Spielort: FZZ - Happyland, Klosterneuburg

  • Top-Atmosphäre und beste Unterhaltung

Teilnahmeschluss: 14.12.2025 (23:59 Uhr)
Der oder die Gewinner:in wird per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und das Derby live erleben!

Mehr zum Thema

GEWINNSPIEL: 2 Tickets für Österreich vs. Lettland

GEWINNSPIEL: 2 Tickets für Österreich vs. Lettland

Winzone
Raptors setzen Erfolgslauf ohne geschonten Pöltl fort

Raptors setzen Erfolgslauf ohne geschonten Pöltl fort

Basketball
Schnappt sich Muslic mit Schalke einen bosnischen Teamstürmer?

Schnappt sich Muslic mit Schalke einen bosnischen Teamstürmer?

International
Unruhe bei BW Linz: Peschek angezählt?

Unruhe bei BW Linz: Peschek angezählt?

Bundesliga
Nach WAC-Aus: Pacult kritisiert Ex-Spieler

Nach WAC-Aus: Pacult kritisiert Ex-Spieler

Bundesliga
7
"Reine Spekulationen": Wirbel um Verletzung von Gut-Behrami

"Reine Spekulationen": Wirbel um Verletzung von Gut-Behrami

Ski Alpin
U17-WM heute: Halbfinale Österreich - Italien

U17-WM heute: Halbfinale Österreich - Italien

ÖFB-Team
1
Kommentare
Basketball Basketball Austria (CP) win2day BSL win2day Basketball Superliga Gewinnspiele Winzone Xion Dukes Klosterneuburg Arkadia Traiskirchen Lions