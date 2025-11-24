GEWINNSPIEL: 2 Tickets für das NÖ Derby - Dukes vs. Lions

Endlich ist es wieder so weit – Tip-off zum Saisonstart!

Am 20. Dezember steigt eines der packendsten Duelle der win2day Basketball Superliga – und du kannst live dabei sein! Wenn die Dukes auf die Lions treffen, ist volle Halle, Emotion pur und Derby-Feuer garantiert.

Erlebe die Stimmung direkt am Court und spür die Intensität, wenn beide Teams um wichtige Punkte kämpfen.

Das gibt’s zu gewinnen:

2× Tickets für das NÖ Derby Dukes vs. Lions

Spieltermin: 20.12.2025

Spielort: FZZ - Happyland, Klosterneuburg

Top-Atmosphäre und beste Unterhaltung

Teilnahmeschluss: 14.12.2025 (23:59 Uhr)

Der oder die Gewinner:in wird per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und das Derby live erleben!