GEWINNSPIEL: 2×2 Tickets für Austria Wien vs. Sparta Prag

Austria Wien gegen Sparta Prag live im Frauen-Europacup-Viertelfinale im Franz-Horr-Stadion

Textquelle: © LAOLA1

Gewinne 2 Tickets für das Frauen-Europacup-Viertelfinale zwischen Austria Wien Frauen und Sparta Prag Frauen.

Am Dienstag, dem 18. Februar, wartet im Franz-Horr-Stadion ein internationales Europacup-Highlight, wenn Austria Wien Frauen im Viertelfinale auf den tschechischen Topklub Sparta Prag Frauen trifft.

Für die Austria-Frauen ist es ein weiterer wichtiger Schritt auf europäischer Bühne, während Sparta Prag seit Jahren zu den etablierten Teams im internationalen Frauenfußball zählt – beste Voraussetzungen für einen intensiven und hochklassigen Fußballabend.

Das gibt’s zu gewinnen:

  • 2×2 Tickets für Austria Wien Frauen vs. Sparta Prag Frauen

  • Bewerb: Frauen-Europacup – Viertelfinale

  • Datum: Dienstag, 18.02.2026, Ankick: 19:30 Uhr

  • Spielort: Franz-Horr-Stadion

Teilnahmeschluss: 15.02.2025 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück live beim Frauen-Europacup im Franz-Horr-Stadion dabei sein.

Sichere dir Top-Preise in der LAOLA1 WINZONE!

Gewinne Tickets, Fanartikel & mehr. Jetzt teilnehmen und kein Gewinnspiel mehr verpassen!

