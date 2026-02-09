Gewinne 2 Tickets für das Frauen-Europacup-Viertelfinale zwischen Austria Wien Frauen und Sparta Prag Frauen.
Am Dienstag, dem 18. Februar, wartet im Franz-Horr-Stadion ein internationales Europacup-Highlight, wenn Austria Wien Frauen im Viertelfinale auf den tschechischen Topklub Sparta Prag Frauen trifft.
Für die Austria-Frauen ist es ein weiterer wichtiger Schritt auf europäischer Bühne, während Sparta Prag seit Jahren zu den etablierten Teams im internationalen Frauenfußball zählt – beste Voraussetzungen für einen intensiven und hochklassigen Fußballabend.
Das gibt’s zu gewinnen:
2×2 Tickets für Austria Wien Frauen vs. Sparta Prag Frauen
Bewerb: Frauen-Europacup – Viertelfinale
Datum: Dienstag, 18.02.2026, Ankick: 19:30 Uhr
Spielort: Franz-Horr-Stadion
Teilnahmeschluss: 15.02.2025 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.
Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück live beim Frauen-Europacup im Franz-Horr-Stadion dabei sein.
