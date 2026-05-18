Wie funktionieren Sportwetten?

Sportwetten wirken für viele auf den ersten Blick komplex: Zahlen, Quoten, Live-Updates und scheinbar unendliche Auswahlmöglichkeiten.

Tatsächlich folgt dahinter jedoch ein ziemlich logisches System aus Wahrscheinlichkeiten, Daten und Marktmechanismen.

Wie entstehen Quoten?

Wie viel Gewinn man im Erfolgsfall erhält, bestimmt die Quote. Je unwahrscheinlicher ein Ereignis eingeschätzt wird, desto höher ist die Quote – und umgekehrt.

Bei Anbietern wie bet-at-home laufen diese Prozesse digital, datenbasiert und in Echtzeit ab.

Quoten sind dabei kein Zufall, sondern das Ergebnis von Berechnungen und Beobachtungen. Sie basieren auf Statistiken, aktuellen Informationen und zunehmend auch auf automatisierten Modellen.

Christoph Nußbaumer, Head of Sportsbook bei bet-at-home, erklärt: "Oft nimmt man eine Ligatabelle her und anhand dieser Tabelle sieht man: die Stärke der Teams zueinander, die Stärke in den letzten drei, vier, fünf Spielen, wie stark ist eine Mannschaft zu Hause, wie stark ist eine Mannschaft, wenn sie als Auswärtsmannschaft auftritt, wie sind die letzten Begegnungen ausgegangen oder welche jüngsten Meldungen gibt es, Verletztenlisten oder Spieler, die vielleicht geschont werden usw.“

Aber auch psychologische Faktoren der Menschen fließen mit ein. Was glauben die Leute zu wissen oder welche Emotionen spielen mit?