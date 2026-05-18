Die größten Sportwetten-Mythen: Buchmacher räumt auf

Im Wettmarkt kursieren viele Annahmen darüber, welche Strategien wirklich zum Erfolg führen. Doch stimmen diese sogenannten „Mythen“ tatsächlich oder beruhen sie eher auf Bauchgefühl und Halbwissen? Christoph Nußbaumer, Head of Sportsbook bei bet-at-home, klärt auf:

Mythos 1: Immer auf den Underdog zu setzen lohnt sich mehr

Statistisch gesehen lohnt es sich wahrscheinlich sogar eher als auf den Favoriten zu setzen. Es gibt die Tendenz, dass die Favoriten eher ein wenig zu niedrig gepreist sind.

Das kommt aber auch aus dem Phänomen heraus, dass viele Leute eher auf den Favoriten setzen und daher der Buchmacher aus Risikogründen gezwungen ist, den Favoriten ein bisschen niedriger zu halten.

Als Gewinnstrategie, tendenziell immer den Favoriten zu spielen, würde ich auch nicht unterschreiben. Es kommt immer auf die Situation drauf an.

Mythos 2: Wetten am Wochenende sind besser als unter der Woche

Kann man so nicht sagen, weil unter der Woche, wenn Champions League gespielt wird, das sicher attraktiver ist. Eins ist auf jeden Fall fix: Am Wochenende ist das Angebot, sein Spiel herauszufinden, wo man glaubt, hier kennt man sich aus oder hier bin ich für ein Team oder hier glaube ich, zu wissen, was passieren könnte, größer.

Das Wettangebot am Wochenende ist natürlich deutlich größer als an so manchen Montagen, wenn vielleicht am Abend die Premier League spielt oder die italienische Liga. Also die Vielfalt im Wettangebot ist ab Freitagabend und den ganzen Samstag, Sonntag deutlich größer, sodass sich hier eigentlich jeder etwas findet.

Mythos 3: Man sollte immer gegen die Masse wetten, um zu gewinnen

Das ist ein Trend, dem ich so nicht zustimmen würde. Es gibt immer einen alten Slogan, der heißt: „The trend is your friend“. Und gegen die Masse zu wetten an sich würde ich jetzt nicht unterschreiben, dass das zum Erfolg führt.