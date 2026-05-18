Die größten Sportwetten-Mythen: Buchmacher räumt auf

Mythos 4: Die Quoten zeigen immer genau, wer gewinnt
Sollten sie oder will man annehmen. Es gibt aber eigentlich zwei Faktoren, die mitspielen. Das eine ist einmal die mathematische Berechnung einer Quote, basierend wirklich auf messbaren Statistiken: Wie sind die letzten Spiele ausgegangen? Wie ist die aktuelle Formkurve eines Teams? Was gibt es für aktuelle News? Ist irgendein wichtiger Spieler verletzt? Oder so wie es jetzt am Ende der Meisterschaft ist, geht es eigentlich für ein Team noch um etwas oder schon eher weniger?
Das sind einerseits die messbaren Faktoren und dann auf der anderen Seite kommt in Kombination dazu die Psychologie des Menschen. Was glauben die Leute zu wissen oder welche Emotionen spielen mit? Und eine Wettquote ist daher einerseits mathematisch hergeleitet, wird dann aber angepasst oder adaptiert durch die Psychologie des Menschen, durch das Marktverhalten. Und hier gibt es natürlich auch Situationen, wo das, was mathematisch errechnet wird, mit dem, was die Leute glauben, nicht unbedingt immer Hand in Hand gehen muss.
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