Masters of Dirt bringt Freestyle Firestorm nach Klagenfurt

Die Rückkehr eines internationalen Erfolgsformats

Wenn die besten Freestyle-Athleten der Welt ihre Motorräder, Bikes und Maschinen starten, bleibt garantiert niemand auf seinem Sitz. Am 27. Juni 2026 macht Masters of Dirt mit der neuen „Freestyle Firestorm“-Show Halt im Wörthersee Stadion in Klagenfurt und sorgt nach mehr als zehn Jahren für ein spektakuläres Comeback in Kärnten.

Masters of Dirt ist ein Welterfolg made in Vienna, gefeiert von Europa bis Südamerika und mittlerweile in mehr als 20 Ländern zu Hause. Was 2003 in Wien begann, hat sich zur Nummer-1-Freestyle-Show der Welt entwickelt und begeistert Jahr für Jahr hunderttausende Fans mit einer explosiven Mischung aus Extremsport, Pyrotechnik, Musik, Party und purem Wahnsinn.