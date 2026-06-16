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Masters of Dirt bringt Freestyle Firestorm nach Klagenfurt

Nach über zehn Jahren kehrt Masters of Dirt nach Kärnten zurück. Am 27. Juni 2026 verwandelt die spektakuläre „Freestyle Firestorm“-Show das Wörthersee Stadion in eine Adrenalin-Arena.

Masters of Dirt bringt Freestyle Firestorm nach Klagenfurt Foto: © www.lefti.at
Textquelle: © LAOLA1

Die Rückkehr eines internationalen Erfolgsformats

Wenn die besten Freestyle-Athleten der Welt ihre Motorräder, Bikes und Maschinen starten, bleibt garantiert niemand auf seinem Sitz. Am 27. Juni 2026 macht Masters of Dirt mit der neuen „Freestyle Firestorm“-Show Halt im Wörthersee Stadion in Klagenfurt und sorgt nach mehr als zehn Jahren für ein spektakuläres Comeback in Kärnten.

Masters of Dirt ist ein Welterfolg made in Vienna, gefeiert von Europa bis Südamerika und mittlerweile in mehr als 20 Ländern zu Hause. Was 2003 in Wien begann, hat sich zur Nummer-1-Freestyle-Show der Welt entwickelt und begeistert Jahr für Jahr hunderttausende Fans mit einer explosiven Mischung aus Extremsport, Pyrotechnik, Musik, Party und purem Wahnsinn.

© Masters of Dirt

Die besten Rider der Welt in Klagenfurt

In Klagenfurt dürfen sich Besucher auf die internationale Elite aus Freestyle Motocross, BMX und Mountainbike freuen. Die Rider zeigen atemberaubende Stunts in schwindelerregender Höhe, waghalsige Tricks und spektakuläre Weltrekordversuche live vor Publikum. Dabei verschmelzen sportliche Höchstleistungen mit einer aufwendig inszenierten Show, die weit über klassischen Actionsport hinausgeht.

Mehr als Sport: Feuer, Musik und Adrenalin

Masters of Dirt steht nicht nur für spektakuläre Sprünge über mehrere Meter, kreative Trickkombinationen und technische Höchstleistungen. Pyrotechnik, Feuer, Musik, Party-Stimmung und jede Menge Adrenalin machen „Freestyle Firestorm“ zu einem Erlebnis für die ganze Familie und alle Action-Fans. Die Arena wird zur Showbühne, auf der Extremsportler ihre Grenzen ausloten und für unvergessliche Momente sorgen.

Die Verbindung aus Actionsport und Entertainment hat Masters of Dirt weltweit bekannt gemacht. Die Zuschauer erwartet keine klassische Sportveranstaltung, sondern eine aufwendig inszenierte Live-Show mit Festivalcharakter.

© Masters of Dirt

Jetzt Tickets sichern

Wer dieses Spektakel live erleben möchte, sollte sich rechtzeitig Tickets sichern. Die Show startet am Abend und verspricht ein Event, das Action-Fans noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.mastersofdirt.com

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