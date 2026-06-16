Masters of Dirt bringt Freestyle Firestorm nach Klagenfurt

Die besten Rider der Welt in Klagenfurt
In Klagenfurt dürfen sich Besucher auf die internationale Elite aus Freestyle Motocross, BMX und Mountainbike freuen. Die Rider zeigen atemberaubende Stunts in schwindelerregender Höhe, waghalsige Tricks und spektakuläre Weltrekordversuche live vor Publikum. Dabei verschmelzen sportliche Höchstleistungen mit einer aufwendig inszenierten Show, die weit über klassischen Actionsport hinausgeht.
Mehr als Sport: Feuer, Musik und Adrenalin
Masters of Dirt steht nicht nur für spektakuläre Sprünge über mehrere Meter, kreative Trickkombinationen und technische Höchstleistungen. Pyrotechnik, Feuer, Musik, Party-Stimmung und jede Menge Adrenalin machen „Freestyle Firestorm“ zu einem Erlebnis für die ganze Familie und alle Action-Fans. Die Arena wird zur Showbühne, auf der Extremsportler ihre Grenzen ausloten und für unvergessliche Momente sorgen.
Die Verbindung aus Actionsport und Entertainment hat Masters of Dirt weltweit bekannt gemacht. Die Zuschauer erwartet keine klassische Sportveranstaltung, sondern eine aufwendig inszenierte Live-Show mit Festivalcharakter.
Jetzt Tickets sichern
Wer dieses Spektakel live erleben möchte, sollte sich rechtzeitig Tickets sichern. Die Show startet am Abend und verspricht ein Event, das Action-Fans noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.mastersofdirt.com