LAOLA1 FAST jetzt auch bei Samsung TV Plus verfügbar

LAOLA1 ist jetzt auch auf Samsung TV Plus verfügbar!

Alle Userinnen und User mit einem Samsung TV können den LAOLA1 FAST Channel seit Dezember live via Samsung TV Plus streamen. Zu finden ist der Kanal in der Kategorie Sport.

LAOLA1 TV ist auch als lineareres Fernseprogramm verfügbar. Die Sendeplätze für alle Anbieter findest du hier.

Zudem kannst du die Inhalte auch auf unserer Website im Livestream empfangen. Auch auf joyn und ServusTV On ist LAOLA1 TV empfangbar.

Das erwartet dich

Neben ausgewählten LIVE-Spielen der ADMIRAL 2. Liga und des Taca de Portugal kommt bei LAOLA1 auch die Schweizer National League mit zahlreichen ÖEHV-Legionären nicht zu kurz. LIVE-Spiel verpasst? Kein Problem! Die Matches sind auch als ReLIVE zu sehen.

Aber nicht nur für Liga-Sport ist im abwechslungsreichen LIVE-Programm Platz. Im Rahmen der win2day Austrian Beach Tour wird in ganz Österreich gepritscht und gebaggert. Special Events wie die Sport Austria Finals oder die Vendetta Fight Nights begeistern Sport-Fans in ganz Österreich.

Die Zwara- sowie Ansakonferenz mit Johannes Kristoferitsch, Harald Prantl und Patrick Gstettner genießt unter heimischen Fußball-Fans Kultstatus. Andy Ogris und Peter Rietzler diskutieren "Am Stammtisch" mit ihren Gästen aktuelle Fußball-Themen.